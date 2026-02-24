Reconoce Menchaca suma de dos grupos a disputa territorial del cártel de Los H en Hidalgo

PACHUCA, Hgo. (apro).- Antes de la quema de vehículos como reacción al abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en Hidalgo se registraron actos de violencia extrema por parte del crimen organizado, con dos decapitaciones en Tula; en este sentido, el gobernador Julio Menchaca Salazar reconoció que, a la guerra entre dos facciones de Los H por el control territorial de aquella región, también se han sumado otros grupos en disputa.

“Hay la participación de, digamos, distintos grupos organizados, entre ellos mismos y con otros. No es tampoco conveniente, porque es una cuestión de seguridad nacional, estar siendo muy precisos en la información”, expuso el mandatario en entrevista posterior a la supervisión de obras en Pachuca, al tiempo de pedir a los medios no generar psicosis; “sí tener precaución, sí tener cuidado, sí tener la seguridad de que se está trabajando, pero que México, su estructura gubernamental y su sociedad es mucho más que el crimen”, añadió.

Cuestionado sobre si su gobierno ve algún riesgo mayor porque más agrupaciones delictivas se hayan sumado a la disputa que ya existía entre las dos principales células del otrora cártel único de El H, Los H o Los Solas, el mandatario contestó que “son los que en el transcurso del tiempo se han establecido aquí; ellos mismos se han encargado de estarse peleando el territorio”.

El sábado último, en una hielera abandonada en la colonia Xochitlán de las Flores se localizó una cabeza humana –la segunda en la semana del 15 al 21 de febrero–, en el municipio de Tula. Sobre el recipiente había un mensaje escrito en una cartulina blanca: "1x1".

El hallazgo ocurrió tres días después de que dentro de una bolsa negra de la que escurría líquido hemático, y en una cubeta, fuera encontrada una primera cabeza humana en Tula, en la calle Hermenegildo Galeana del Barrio Alto.

Junto al resto humano igualmente había un mensaje amenazante, aparentemente contra el grupo del Bárcenas o Los Bárcenas, otra de las células del huachicol local.

Asimismo, durante la mañana del mismo sábado 21 pobladores de Cerro Azul, Alfajayucan, observaron restos humanos en el canal de agua que transita por su localidad.

La policía municipal encontró un torso y, aunque buscó más piezas en el afluente, no las localizó. Una hipótesis inicial fue una posible relación con las víctimas de Tula, cuyos fragmentos pudieron ser tirados en un canal de ese lugar y desplazados por la corriente de agua hasta Alfajayucan.

Hidalgo y la reacción del CJNG

Al ser inquirido sobre si habían identificado en las labores de inteligencia y seguridad un vínculo entre una facción de Los H u otra organización local con el CJNG –por el incendio de vehículos registrado ayer en Ajacuba, Atotonilco de Tula, Mixquiahuala, Tepeji del Río, Tetepango y Tula de Allende, que también son el perímetro de influencia directa del antes cártel único del H o Los Solas, y después de la confirmación de la muerte de El Mencho–, Menchaca respondió:

“En todas las actividades delictivas tienen de alguna u otra manera una relación con ciertos grupos, el problema es cuando son antagónicos o cuando…, digo, no se trata de ser especialista en seguridad pública para saber (que viene) una reacción de parte de a quienes se les eliminó a su principal líder, operador, para posicionarse, pero el empeño del gobierno de México es el estarlos combatiendo y estarlo eliminando”, insistió.

Por la coyuntura de la caída del jefe del cártel con mayor presencia territorial según la Administración para el Control de Drogas del gobierno de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), que lo sitúa con operación en las 32 entidades federativas en México, en los 50 estados de la Unión Americana y con un alcance global y operaciones mercantiles en Europa, África, Asia y Oceanía, el gobernador Menchaca avizoró que combatir y eliminar a los líderes restantes de esta organización será “un proceso prolongado, complicado, pero serio y responsable”.

Quien también fuera presidente de la Comisión de Justicia del Senado entre septiembre de 2018 y febrero de 2022 consideró que el país vive en materia de seguridad “un momento delicado y difícil, y lo vamos a estar enfrentando con la seriedad que ha tenido el gobierno federal”.

Por la mañana, el secretario de Seguridad Pública estatal, Salvador Cruz Neri, sostuvo que en la entidad no hay presencia del CJNG ni de organizaciones del narcotráfico similares, tras la quema de vehículos en municipios hidalguenses como reacción al abatimiento en Tapalpa, Jalisco, de “El Mencho”.

Sostuvo que cuatro personas, ayer detenidas por su corporación, estuvieron involucradas en el incendio de unidades, y que presumen que ingresaron por Huehuetoca, Estado de México, como un único grupo delictivo y con el fin de generar disturbios. Tres, añadió Cruz Neri, son originarios de Guerrero, Estado de México y Jalisco, mientras que uno es cubano.

Según el parte oficial, ellos tenían cuatro armas largas –dos tipo “cuerno de chivo” y dos AR-15, todas abastecidas–, así como cuatro bidones con capacidad de 20 litros –dos vacíos y dos llenos al cien por ciento con combustible–, una bolsa con estopa, tres encendedores y diversas dosis de droga.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre la negativa de la presencia de cárteles en el estado versus la reacción exhibida en las carreteras locales tras la captura y muerte de “El Mencho”, Julio Menchaca externó: “se refiere sobre todo el secretario a que, a diferencia de otras entidades federativas, no hay una residencia como tal; sí, en todo el país, en todas las entidades federativas, pues de alguna u otra manera hay actividades ilícitas.

“Aquí en Hidalgo está el robo de combustibles, está el tráfico de drogas y el tráfico de personas; entonces, aquí es una muestra (la acción contra Nemesio Oseguera Cervantes) de la decisión política de la presidenta (Claudia) Sheinbaum de combatirlos frontalmente”, argumentó.

El mandatario también visualizó que la manifestación del crimen organizado tras el deceso de un líder por el que el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares, por información que llevara a su localización o arresto, “es una situación que no va a terminar en esto, se van a generar sin duda algunas reacciones y el Estado mexicano está listo y preparado para enfrentarlas”.

En Hidalgo, reconoció también, “antecedieron una serie de actos de violencia entre los grupos criminales”, pero ante la pregunta de si advertían mayor riesgo, anticipó que van a “ampliar el diseño (de combate al crimen) y el respaldo que tenemos también del gobierno federal para ir hacia adelante”.

“Hay preocupación del estado y hay atención del estado, ocupación del estado, y no hay fronteras entre los estados. Yo lo he insistido, no hay una barda que nos separe al estado de Hidalgo del Estado de México, de Veracruz, de Querétaro, San Luis Potosí, de Tlaxcala y de Puebla, que son nuestros vecinos; entonces, la movilidad se da en todos los sentidos, para cuestiones productivas y para cuestiones también de la delincuencia”, expuso el gobernador.