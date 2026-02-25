Casi 20% de escuelas en Edomex podrían enfrentar escasez de agua en temporada de calor este 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Durante la temporada de calor en 2026, cerca del 20% de las escuelas en el Estado de México podrían enfrentar escasez de agua, apuntan estimaciones de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) de dicha entidad.

De acuerdo con reportes de “El Sol de Toluca”, el titular de la dependencia de educación estatal, Miguel Ángel Hernández Espejel, explicó que en años anteriores una de cada cinco escuelas ha enfrentado problemas de abasto de agua durante los meses de sequías.

Por lo tanto, la SECTI lanzó un llamado a reforzar la coordinación con los ayuntamientos para garantizar condiciones de higiene en las escuelas.

Hernández Espejel solicitó a las autoridades municipales priorizar el suministro de agua en las escuelas, con el fin de prevenir infecciones gastrointestinales en los alumnos, así como otros problemas de salud que conllevan el aumento en las temperaturas.

De acuerdo con el funcionario público, los municipios que suelen presentar mayor escasez en el líquido vital son aquellos con mayor densidad poblacional como Toluca o Ecatepec. Sin embargo, también puntualizó que en el sur del estado suelen presentarse problemas con el abasto de agua en las temporadas de calor.

Al respecto, aseguró que la Secretaría mantiene contacto con los gobiernos locales para atender las necesidades específicas de cada plantel mediante pipas, almacenamiento o ajustes en la distribución, de forma que se mantenga el funcionamiento adecuado de las escuelas.

De acuerdo con cifras de Unicef, en México cerca de 12.5 millones de niños enfrentan vulnerabilidad hídrica, lo que significa que enfrentan dificultades para acceder a agua adecuada, confiable y segura para su bienestar. No tener acceso al agua de forma regular puede provocar diversos daños a la salud de los infantes, apuntó Unicef, por lo que es vital asegurar su acceso al suministro de agua dentro de las escuelas.