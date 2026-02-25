Detienen en Tlaxcala a “El Hacha”, operador del CJNG

TLAXCALA, Tlax., (apro).- Elementos de la Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a Isaac N., alias “El Hacha”, ubicado como líder regional del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en esta entidad.

De acuerdo a las autoridades federales, el detenido es investigado por su probable responsabilidad en delitos como secuestro, extorsión, cobro de piso, homicidios y comercio ilegal de hidrocarburos, así como de agresiones a grupos rivales.

En un comunicado, la SSPC informa que como resultado de trabajos de investigación de campo realizados en la localidad de San Miguel Contla, en esta entidad, los efectivos ubicaron a un sujeto a bordo de un vehículo sin placas de circulación.

“…tras marcarle el alto y realizarle una revisión preventiva, se identificó que llevaba consigo diversas dosis de narcótico y un artefacto explosivo tipo granada de fragmentación”, indica.

Por ello, este sujeto fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público federal para que determine su situación jurídica.

La SSPC indica que Isaac “N” es identificado como uno de los principales operadores de “una organización delictiva con alta presencia en la región”, además de desempeñarse como jefe de una célula criminal con origen en el estado de Nayarit, donde presuntamente coordinaba actividades delictivas como secuestros, extorsiones, cobro de piso, homicidios y comercio ilegal de hidrocarburo en la zona.