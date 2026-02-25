Detienen a presunto implicado en el homicidio del matrimonio Tello Ruiz

Los esposos Tello Ruiz desaparecieron desde la mañana del 19 de febrero. Foto: Especial

PUEBLA, Pue., (apro).- Luego de una serie de cateos en esta capital y en San Andrés Cholula, trascendió que fue detenido una persona que estaría implicada en el homicidio del matrimonio formado por Alexandro Tello y Karina Ruiz, quienes fueron hallados muertos el 20 de febrero en el municipio de Chignahuapan.

Según los informes que no han sido confirmados por las autoridades, el detenido era socio y persona cercana a Tello, quien tenía un despacho como contador en esta capital.

La detención del presunto autor de este homicidio ocurrió luego de que la Fiscalía General del Estado llevó a cabo varios cateos en Lomas de Angelópolis, en San Andrés Cholula, en el boulevar Valsequillo y en el fraccionamiento Villas Universidad.

Se espera que en próximas horas la FGE de Puebla proporcione mayor información sobre este arresto que habría ocurrido en Villa Universitaria, en esta capital, así como del móvil de este doble asesinato.

Los esposos Tello Ruiz desaparecieron desde la mañana del 19 de febrero cuando salieron de su casa para viajar a Tlaxcala a festejar el cumpleaños de Karina.

Desde el 20 de febrero, familiares y amigos de la pareja publicaron mensajes en redes sociales para pedir ayuda a fin de localizarlos luego de que ya no regresaron y dejaron de comunicarse.

Ese mismo día, en la tarde-noche, los cuerpos de ambos fueron encontrados semidesnudos y con huellas de violencia en un predio ubicado en Chignahuapan en los límites de Puebla y Tlaxcala.