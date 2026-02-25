Detienen a tres por quemar un Oxxo y un vehículo en Chiapas tras la muerte de “El Mencho”

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El titular de la Fiscalía General de Justicia de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó sobre la detención de tres personas presuntamente responsables del incendio de una tienda Oxxo y de un vehículo el domingo en la capital, Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo con el fiscal, los hechos estarían relacionados con reacciones violentas tras la confirmación de la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Rubén Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.

Llaven Abarca precisó que, por los incidentes registrados en una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Colinas del Oriente y por la quema de un vehículo a la altura del Libramiento Norte, fueron detenidos Héctor “N”, Marx “N” y Yair “N”, como presuntos responsables de delitos contra la paz, la integridad corporal y el patrimonio de la colectividad y del Estado.

Indicó además que una cuarta persona del sexo masculino fue presentada ante la autoridad y posteriormente puesta en libertad bajo reservas de ley, al no encontrarse elementos que la vinculen con los hechos.

Sin embargo, el fiscal no informó sobre otros hechos violentos reportados el mismo domingo en distintos municipios de la entidad. Pobladores señalaron la quema de otra tienda Oxxo en el municipio de Cintalapa, así como el incendio de una camioneta en Pantelhó, acciones presuntamente perpetradas por integrantes de un grupo armado.

De acuerdo con testimonios locales, una camioneta Ram 700 de color rojo fue incendiada sobre la carretera, a la altura de la comunidad de Nueva Jerusalén, en la zona donde se localiza Tzanembolom, municipio de Chenalhó, área donde se ha reportado la presencia de hombres armados.

Habitantes de la región añadieron que a la salida de Pantelhó se colocaron artefactos conocidos como “ponchallantas”, aunque sin bloqueo carretero. El lunes posterior a los hechos no hubo servicio de transporte público debido a mensajes difundidos en grupos de WhatsApp en los que se advertía que serían incendiados los vehículos que circularan por la zona.

Otros reportes ciudadanos señalaron la presencia de hombres armados en gasolineras del municipio de Ocozocoautla, así como la quema de vehículos en Pichucalco y el hallazgo de una persona calcinada dentro de un automóvil en el tramo carretero Tapilula–Solosuchiapa.

En el municipio de Ixhuatán también se reportó un vehículo incendiado. Ninguno de estos hechos fue incluido en el informe oficial.

En su mensaje emitido la noche del miércoles, el fiscal se refirió únicamente a los hechos violentos ocurridos en la capital del estado derivados del abatimiento de “El Mencho” en Tapalpa, Jalisco.