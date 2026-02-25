En menos de 48 horas: tres muertos, una mujer herida y dos vehículos incendiados en Veracruz

Una patrulla de la Policía Estatal de Veracruz (imagen ilustrativa). Foto: Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz

XALAPA, Ver., (apro) .- En menos de 48 horas, distintos hechos de violencia en Veracruz dejaron tres personas muertas, una mujer herida y ataques directos contra vehículos municipales y una unidad oficial de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Las agresiones se registraron en Cosoleacaque, Amatlán de los Reyes y Poza Rica, además del incendio de tractocamiones en un basurero municipal de Tempoal y el incendio de una camioneta de la SSP en San Andrés Tuxtla.

Doble homicidio y una mujer herida en Cosoleacaque

En la colonia Las Palmas, en el municipio de Cosoleacaque, dos hombres fueron asesinados a balazos al interior de una vivienda.

El ataque ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Chihuahua, entre Oaxaca y Encinos, en las inmediaciones de la carretera Temex.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados llegaron al lugar y dispararon en repetidas ocasiones contra las personas que se encontraban dentro del inmueble. Durante la agresión, una mujer resultó herida por proyectiles de arma de fuego; no obstante, logró salir de la casa y ponerse a salvo.

Asesinan a un hombre en Amatlán de los Reyes

La tarde del martes 24 de febrero, un hombre fue asesinado a balazos en la entrada a la comunidad Guadalupe La Patrona, en Amatlán de los Reyes.

El homicidio ocurrió sobre la carretera estatal Córdoba-Cuichapa, a pocos metros de la zona centro de la comunidad y a un par de cuadras de la iglesia.

Ataque armado en Poza Rica deja un joven muerto

El lunes 23 por la tarde, un ataque armado en el fraccionamiento Geovillas, en Poza Rica, dejó un joven muerto y otro herido de gravedad.

Los hechos ocurrieron en la calle Lima, donde sujetos armados dispararon contra dos hombres. Una de las víctimas, identificada por familiares como Yair, murió en el lugar, mientras que el otro joven fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

La zona fue acordonada por fuerzas de seguridad, mientras personal ministerial inició las investigaciones correspondientes.

Incendian tractocamiones en basurero municipal

Un ataque intencional contra dos tractocamiones provocó la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio en el basurero de la comunidad Loma del Gallo, en Tempoal al norte del estado.

Las unidades realizaban labores operativas cuando varios individuos arribaron en motocicletas y les prendieron fuego de manera deliberada.

Incendian unidad oficial de la SSP

La madrugada del martes fue incendiada una camioneta oficial de la SSP, utilizada para el traslado de internos.

El hecho se registró alrededor de las 03:00 horas en la calle Ignacio de la Llave, del municipio de San Andrés Tuxtla.

Vecinos alertaron a los servicios de emergencia, lo que movilizó a elementos policiacos y Bomberos Municipales, quienes lograron sofocar el incendio. El fuego consumió gran parte de la unidad; no se reportaron personas lesionadas.