Familia que intentó cruzar de Tijuana a EU es arrastrada por el mar

ENSENADA, BC (apro).- Una familia de migrantes que intentó cruzar por el mar hacia Estados Unidos desde el municipio de Tijuana, Baja California, fue arrastrada por la corriente y tuvo que ser rescatada por salvavidas y bomberos de la localidad.

Autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) informaron del hecho registrado este miércoles 25 de febrero, cuando una llamada de emergencia al 911 alertó sobre el grupo que buscaba pasar por la zona del muro fronterizo en la delegación Playas de Tijuana.

De acuerdo con los datos, el incidente se registró a las 12:55 horas.

“Con la participación de diez elementos salvavidas y bomberos, quienes realizaron el rescate de dos personas adultas y cuatro menores de edad, mismos que fueron arrastrados por la corriente marina”, detalló personal de la dependencia.

Las seis personas involucradas, de origen mexicano, fueron puestas a salvo y recibieron los primeros auxilios en el lugar.

Según las autoridades, todos fueron catalogados con prioridad verde (sin lesiones de gravedad) y posteriormente trasladados por Cruz Roja Tijuana a un hospital para su valoración médica.

En el operativo también participaron elementos de la Policía Municipal de Tijuana, quienes brindaron apoyo en las labores técnicas y operativas.