Madre golpea a maestra en kínder de Tizayuca tras acusaciones de amarrar y encerrar niños

Una madre ingresó a un kínder de Tizayuca y golpeó a una maestra tras acusaciones de que presuntamente amarraba y encerraba a niños.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Una madre de familia agredió físicamente a una maestra de preescolar dentro de un jardín de niños del municipio de Tizayuca, luego de que varios menores señalaran presuntos actos de maltrato durante el horario escolar.

Los hechos ocurrieron en el Jardín de Niños Rosaura Zapata, ubicado en el fraccionamiento Villa Magna, y fueron difundidos a través de videos publicados en redes sociales el 25 de febrero de 2026. En las grabaciones se observa a la mujer ingresar al salón de clases y confrontar directamente a la docente frente a otros padres de familia.

De acuerdo con versiones difundidas inicialmente por medios locales, la madre reaccionó después de que su hijo y otros alumnos afirmaran que la maestra los “amarraba” y los “encerraba” como parte de medidas disciplinarias dentro del aula.

En los videos se aprecia cómo la madre reclama a la docente por el presunto trato hacia los menores y posteriormente le propina golpes y la jalonea. Otras personas que se encontraban en el lugar intervienen para separarlas mientras varios asistentes graban la escena con teléfonos móviles.

Padres denuncian presunto maltrato en el aula

Las acusaciones surgieron luego de que algunos niños comentaran en sus hogares que la maestra utilizaba métodos físicos para controlar la conducta dentro del salón. Padres de familia señalaron en redes sociales que los menores habrían sido sujetados o aislados como castigo.

Hasta la redacción de esta noticia, no se han difundido pruebas documentales que acrediten de manera independiente las acusaciones contra la docente. Tampoco se ha informado oficialmente sobre denuncias formales interpuestas ante la Fiscalía General del Estado de Hidalgo por presunto maltrato infantil.

Medios regionales reportaron que la supervisión escolar recibió notificación del incidente y que autoridades educativas iniciaron un procedimiento interno para revisar lo ocurrido tanto en relación con las acusaciones contra la maestra como con la agresión cometida por la madre.

Autoridades educativas inician revisión

Tras la difusión de los videos, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo informó que revisará el caso conforme a los protocolos establecidos para situaciones que involucren posibles afectaciones a la integridad de estudiantes.

Reportes periodísticos señalaron que las clases en el plantel fueron suspendidas de manera temporal mientras se desarrollan las diligencias administrativas. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, la dependencia no ha emitido un comunicado oficial detallado en su portal institucional.

Las autoridades educativas indicaron que analizarán los testimonios de los padres, del personal docente y de los propios menores, conforme a los lineamientos de protección de la infancia vigentes en el estado.

Investigación podría extenderse a la agresión

Además de las acusaciones contra la maestra, el caso también podría derivar en una investigación por la agresión física registrada dentro del centro escolar. La legislación estatal contempla sanciones para actos de violencia cometidos en instalaciones educativas.

Hasta ahora no se ha confirmado si la docente presentó una denuncia formal por los golpes recibidos ni si la madre enfrentará cargos. Tampoco se ha informado si la maestra fue separada temporalmente de sus funciones mientras concluye la revisión administrativa.

El incidente generó reacciones divididas entre usuarios de redes sociales. Algunos manifestaron respaldo a la madre al señalar que actuó para proteger a su hijo, mientras otros cuestionaron el uso de la violencia y señalaron que cualquier inconformidad debe canalizarse por vías legales.

Comunidad escolar pide esclarecimiento

Padres de familia que acudieron al plantel tras conocer lo sucedido solicitaron que las autoridades esclarezcan los hechos y determinen si existieron prácticas indebidas dentro del aula. Algunos señalaron que esperan información oficial antes de emitir conclusiones.

El caso ocurre en un contexto en el que instituciones educativas del país han reforzado protocolos para prevenir, detectar y atender posibles situaciones de maltrato infantil en planteles públicos y privados.

Especialistas en protección de menores han señalado en distintos foros que cualquier señalamiento debe investigarse con base en pruebas y procedimientos formales que garanticen los derechos tanto de los niños como del personal docente involucrado.