Morelos registra siete ataques armados en 36 horas; al menos siete víctimas

CUERNAVACA, Mor. (apro).- En 36 horas, Morelos registró siete ataques armados: en Xoxocotla, un hombre resultó lesionado; en Coatetelco, uno fue asesinado. En Temixco, una vivienda fue baleada, y en Jiutepec se registró otro homicidio. En el noroeste, Yautepec y Yecapixtla reportaron dos muertos, mientras que en Ayala, al oriente, se registró un nuevo fallecimiento. Ninguna autoridad ha emitido información oficial.

En Xoxocotla, un hombre fue lesionado a balazos en la calle San Juanes, cerca de una granja avícola y de la sede del Ayuntamiento. La víctima fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

En Coatetelco, alrededor de las 17:00 horas, un joven de aproximadamente 20 años fue asesinado en la calle Josefina Rodríguez, colonia Benito Juárez. Junto al cuerpo se localizó una motocicleta.

Más tarde, a las 18:18 horas, la fachada de una vivienda en la calle Francisco Villa, colonia Rubén Jaramillo, en Temixco, fue atacada a balazos; en el sitio se aseguraron 16 casquillos percutidos calibre 9 milímetros.

En Ayala, un hombre de aproximadamente 30 años fue asesinado alrededor de las 12:00 horas en la colonia La Capilla, poblado de Anenecuilco. La víctima fue atacada por dos sujetos que circulaban en motocicleta y recibió un disparo en la cabeza. La zona fue acordonada por elementos policiacos mientras personal de la Fiscalía Regional Oriente realizaba las diligencias correspondientes.

En Yautepec, un hombre fue asesinado en la colonia Tetillas tras recibir un disparo en la cabeza por parte de dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes huyeron del lugar sin que se reportaran detenidos.

En Yecapixtla fue localizado un hombre sin vida a un costado de la carretera local La Cartonera–Yecapixtla, junto con una cartulina con un mensaje de amenazas cuyo contenido no ha sido revelado por las autoridades.

En Jiutepec, en la unidad habitacional Campestre, un hombre fue asesinado a tiros este miércoles.

Todos los casos son investigados por la Fiscalía General del Estado de Morelos, mientras las corporaciones de seguridad mantienen vigilancia y operativos en las zonas afectadas.