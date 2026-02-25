Procesan a 24 personas por el secuestro de la presidenta municipal de San Agustín Amatengo

Vehículo en el que fue trasladada la presidenta municipal de San Agustín Amatengo al ser privada ilegalmente de su libertad. Foto: Fiscalía General del Estado de Oaxaca

OAXACA, Oax., (apro) .- Por los delitos de secuestro y violencia política por razón de género fueron procesadas penalmente 24 personas que presuntamente participaron en la retención de la presidenta municipal de San Agustín Amatengo, Italivy Sarahí Juárez Ramírez, confirmó la Fiscalía General de Oaxaca (FGEO).

Detalló que entre los detenidos se encuentran 13 mujeres y 11 hombres, quienes fueron aprehendidos en acciones coordinadas a través del Gabinete de Seguridad del Gobierno de Oaxaca.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se registraron el 24 de febrero de 2026 en el interior del Congreso del Estado de Oaxaca, mientras se desarrollaba una sesión en la que se discutiría la revocación de mandato de la presidenta.

Sin embargo, tras la votación en contra de dicha propuesta, un grupo de personas ingresó al recinto y, luego de someter a la víctima, la privó ilegalmente de la libertad, obligándola a subir por la fuerza a una camioneta habilitada como ambulancia, en la que fue extraída del lugar.

Ante estos hechos, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de Oaxaca desplegó un operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana(SSPC), la Policía Vial, la Policía Estatal, la FGEO, la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional (GN), la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), el Centro de Control, Comando, Comunicación e Inteligencia (C5i), y la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC).

Como resultado del despliegue, se logró ubicar y dar alcance al vehículo, lo que permitió el rescate de la víctima, además de que en una acción paralela se llevó a cabo la detención de 24 personas, entre ellas el conductor de la unidad.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la FGEO, que realiza los trabajos de procuración de justicia a través de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto junto con la unidad Especializada en Combate al Secuestro, y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, por los delitos de secuestro y violencia política por razón de género, por lo que el Ministerio Público determinará su situación jurídica.

La Fiscalía estatal reiteró que lleva a cabo investigaciones integrales y multidisciplinarias con equipos especializados para esclarecer delitos de alto impacto y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables sin permitir la impunidad ante la comisión de cualquier conducta delictiva

Cabe hacer mención que los habitantes de San Agustín Amatengo acusan a la presidenta municipal, Italivy Sarahí Juárez Ramírez, del presunto desvío de recursos, falta de obra y abandono de la comunidad. La retención tenía como finalidad llevar a la presidenta a “rendir cuentas” ante su pueblo.