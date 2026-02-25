Sigue la violencia en Jalisco: Guardia Nacional abate a dos civiles en enfrentamiento en Tuxpan

GUADALAJARA, Jal. (apro).— Dos presuntos integrantes de un grupo armado murieron y otro fue detenido tras un enfrentamiento con elementos de la Guardia Nacional en el municipio de Tuxpan, en el sur de Jalisco.

El intercambio de disparos ocurrió la tarde de este miércoles, cuando fuerzas federales realizaban recorridos para descartar nuevos bloqueos. De acuerdo con reportes oficiales, los agentes fueron atacados sobre la calle Margarita Maza de Juárez por hombres armados con fusiles de alto poder. La agresión fue repelida. En el lugar quedaron dos civiles abatidos y un detenido, identificado de manera preliminar como ciudadano colombiano.

El operativo se reforzó con la llegada de efectivos del 79 Batallón de Infantería, con sede en Tecalitlán. La movilización incluyó despliegues por tierra y sobrevuelos, con unidades trasladándose desde Ciudad Guzmán hacia Tuxpan.

Los hechos ocurrieron tres horas después de que el gobernador Pablo Lemus Navarro afirmara que los municipios de la entidad se encontraban en calma. En declaraciones públicas, sostuvo que tras operativos conjuntos con la Guardia Nacional se “recuperó” la tranquilidad en localidades como Chiquilistlán, Mascota y Etzatlán.

“Entramos anoche, en conjunto con la Guardia Nacional. Hemos ido recuperando municipios donde nos reportaban la presencia de algunos delincuentes; fue el caso de Chiquilistlán. Entramos también antenoche en Mascota, que era otra de las poblaciones que traían muchos problemas. Estamos retomando la paz y la gobernabilidad en todos los municipios. Chiquilistlán ya está tranquilo en estos momentos; tal fue el caso también de Etzatlán. El lunes entramos a Etzatlán; ayer mismo hablé con el presidente municipal, ya todo tranquilo. Mascota está ya también tranquilo. Chiquilistlán está tranquilo y así vamos a seguir trabajando”, anotó.

Durante la balacera, el ayuntamiento de Tuxpan informó el cierre de accesos por las avenidas Anselmo Villalobos y Fidencio Vázquez Gómez —a la altura de la escultura El Sonajero— así como en Prolongación Independencia. También se reportaron restricciones hacia las carreteras que conducen a Zapotiltic, Tecalitlán y Tamazula, debido al acordonamiento y a la presencia de fuerzas federales.

La alcaldesa Claudia Gil difundió un mensaje en el que pidió a la población permanecer en sus hogares y evitar traslados innecesarios. Las autoridades municipales exhortaron a mantenerse atentos a los canales oficiales.

La jornada de violencia obligó a suspender clases y actividades. En la Escuela Preparatoria Regional de Tuxpan, estudiantes fueron desalojados mientras aún se escuchaban detonaciones. Líneas de autobuses cancelaron corridas desde Guadalajara hacia Tuxpan y otros puntos del sur del estado ante el riesgo en las carreteras.

El enfrentamiento se inscribe en la escalada de violencia que vive la región tras el operativo federal del 22 de febrero en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Desde entonces, municipios del sur de Jalisco registran quema de vehículos y bloqueos en tramos estratégicos, entre ellos la carretera federal Jiquilpan–Manzanillo.