Tras muerte de “El Mencho”, reaparecen Los Alegres del Barranco en evento de ganadero de Guerrero

CHILPANCHINGO, Gro. (apro).- Tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, el empresario ganadero Pedro Segura organizó en su rancho de Tepecoacuilco un concierto con Los Alegres del Barranco para homenajear al capo.

"Aquí van a escuchar todos los corridos porque aquí es familiar, es gratis y es privado. Y el gobierno a chingar su madre, ¡vámonos!”.

Sin embargo, el grupo se negó a cantar los corridos hechos para el líder criminal y su organización, pese a la insistencia del empresario.

A las 9 de la mañana del martes, los integrantes del grupo, acompañados del empresario, informaron que ya se encontraban en el hotel La Vida, en el Lago, que está dentro de su rancho a las afueras de Tepecoacuilco, en la región norte de la entidad.

“Saludos a todos, plebada, aquí andamos, ya en el hotel Vida en el Lago. Los Alegres del Barranco, listos para darle con todo hoy 24 de febrero, plebes, para que se dejen venir esta noche”, dijo el cantante.

Al mediodía a caballo y con sombrero el empresario recorrió las principales calles de Iguala encabezando a un grupo de jinetes, luego de que autoridades acabaran el desfile oficial por el Día de la Bandera.

Vecinos que se encontraban en las calles lo saludaron, se tomaron la foto y hasta un ciudadano le gritó “¡mi gobernador!”.

Las llantas de 14 de sus camionetas y remolques de Pedro Segura, estacionadas en las inmediaciones de la ciudad de Iguala, fueron navajeadas.

Ya en el concierto en el hotel de su propiedad, el ganadero en aparente estado de ebriedad subió al escenario y pidió a Los Alegres del Barranco que le tocaran el corrido del finado narcotraficante “El Dueño del Palenque”, pero el grupo se negó, de acuerdo con un video de 22 segundos que circula en las redes sociales.

Ante la negativa del grupo, dijo que él la iba a cantar y que sólo lo acompañaran con la música.

- “Yo me la canto, tu nomás dame cuerda”

- “Lamentablemente, aunque la tocamos, a nosotros nos puede perjudicar como ya pasó, no queremos nosotros salir perjudicados”, respondió el vocalista.

La agrupación es originaria de Culiacán, Sinaloa, y saltó a la fama al componer corridos que hacen apología del capo y su organización criminal.

Tras su presentación del 29 de marzo de 2025 en el Auditorio Telmex en Zapopan, Jalisco, en la que proyectaron imágenes del “Mencho”, la fiscalía de ese estado abrió una investigación contra la agrupación y sus representantes legales por hacer apología del delito.

Además, el gobierno de Estados Unidos revocó las visas de trabajo y turismo a los integrantes del grupo, informó el subsecretario de Estado, Christopher Landau.

“La banda mexicana Los Alegres del Barranco difundió imágenes que glorificaban al capo de la droga ‘El Mencho’ —líder del violento cártel CJNG— en un concierto reciente en México.

“Me complace anunciar que el Departamento de Estado ha revocado las visas de trabajo y turismo de los miembros de la banda. En la Administración Trump, nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad con el acceso de extranjeros a nuestro país. Lo último que necesitamos es una alfombra de bienvenida para quienes ensalzan a criminales y terroristas”, posteó en X el funcionario, el 1 de abril de 2025.

Pedro Segura fue candidato a gobernador de Guerrero en el 2021 abanderando al Partido del Trabajo y al Verde Ecologista de México.

El 12 de agosto de 2025 fue detenido por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) afuera de su hotel por el delito de delincuencia organizada.

Testigos protegidos lo señalaron de haber recibido en su rancho a cuatro de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos por policías y criminales de la organización Guerreros Unidos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014.

Apenas el lunes 23 de febrero último, el empresario sugirió en una publicación que de nuevo buscará postularse como candidato a la gubernatura por el Partido Acción Nacional (PAN).