Triple homicidio en Sala de Despecho fue por confusión de La Barredora del CJNG: fiscalía de Puebla

PUEBLA, Pue., (apro).- El asesinato de tres jóvenes profesionistas a las afueras del antro Sala de Despecho se debió a una confusión que cometieron integrantes del grupo armado conocido como La Barredora del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó la Fiscalía General del Estado.

Al dar a conocer un adelanto de las investigaciones sobre este caso, el coordinador de la Fiscalía de Homicidios, Alfredo Mena Villaseñor, reconoció que a pesar de que hay cuatro detenidos, entre ellos un menor de edad, que ya fueron vinculados a proceso, a la fecha no han sido localizadas las armas que fueron usadas para matar a Gisele, Joaquín y a Emmanuel Esteban.

Señaló que los detenidos refieren que las armas las lanzaron al río Atoyac, pero hasta ahora no han sido localizadas.

Los hechos se registraron a la 1:52 horas del 14 de febrero, cuando sujetos armados dispararon en 29 ocasiones contra los tres jóvenes y otras personas que salían del antro y estaban por abordar una camioneta blanca Mercedes Benz.

Mena sostuvo que este ataque estaba dirigido a otra persona, a la cual no identificó, pero que se encontraba ese día en el mismo lugar y también abordó una camioneta blanca de características similares, pero que salió del lugar minutos antes.

“De acuerdo con las primeras indagatorias se ha establecido que la agresión fue cometida por una célula de la organización denominada La Barredora, perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación y que el ataque no estaba dirigido en contra de las víctimas mortales ni lesionadas”, declaró el fiscal.

Dijo que, tras el análisis de más de 74 horas de videograbaciones, de entrevistas, análisis de información se concluyó que el objetivo de esta agresión eran personas distintas pero que hubo una confusión debido a la similitud del vehículo y al número de personas que estaban abordando la unidad.

Cabe señalar que algunos medios locales habían publicado supuestas filtraciones por parte de la Fiscalía, que aseguraban que la ejecución iba dirigida en contra de uno de los jóvenes asesinados que supuestamente estaba vinculado a la distribución de drogas. Esto, generó descontento entre los familiares de las víctimas pues señalaron que se les estaba criminalizando en base a infundios.