VIDEO muestra a regidora de San Luis Potosí celebrando cumpleaños con stripper en oficina municipal

La celebración de una regidora del PVEM en una oficina municipal de San Luis Potosí se volvió viral.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un video difundido en redes sociales muestra a una regidora del municipio de Rioverde, San Luis Potosí, durante una celebración de cumpleaños dentro de una oficina del ayuntamiento, acompañada por un stripper. La grabación se viralizó y provocó reacciones entre usuarios y cuestionamientos sobre el uso de instalaciones públicas.

En el material audiovisual se observa a la funcionaria sentada en su escritorio mientras un hombre realiza un baile frente a ella dentro del espacio institucional. En la oficina también aparecen otras personas que presencian el festejo. El video tiene una duración de varios segundos y fue compartido inicialmente en plataformas sociales antes de ser retomado por medios locales y nacionales.

La regidora pertenece al cabildo de Rioverde y forma parte de la fracción del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). La difusión del video abrió un debate digital sobre si el festejo ocurrió en horario laboral y si existió autorización para utilizar el espacio público con fines personales.

Difusión en redes sociales y debate sobre uso de espacios públicos

Usuarios compartieron el video acompañado de mensajes en los que cuestionaron la conducta de la servidora pública y la realización del festejo dentro de oficinas municipales. Otros comentarios señalaron que se trató de una celebración privada.

Hasta la redacción de esta noticia, no se ha confirmado públicamente la fecha exacta en que se realizó el festejo ni el horario en que ocurrió. Tampoco se ha informado si el evento formó parte de una actividad programada fuera de funciones oficiales o si se desarrolló durante la jornada laboral.

Se llama Rosa Huerta, es regidora del @partidoverdemex en #Rioverde #SLP.



Sí.



La política potosina vive horas muy bajas. pic.twitter.com/EnjiFzhlND — Oswaldo Ríos (@OSWALDORIOSM) February 24, 2026

Respuesta de la regidora tras la viralización del video

Luego de que el material se viralizó, la regidora respondió a comentarios en redes sociales. En mensajes difundidos en plataformas digitales, señaló que se trató de una celebración por su cumpleaños y que el hecho correspondía a un momento personal.

Medios locales informaron que la funcionaria sostuvo que el festejo no estaba vinculado con el desempeño de sus funciones públicas. También indicó que recibió críticas tras la publicación del video.

Hasta la redacción de la noticia, el ayuntamiento de Rioverde no había emitido un comunicado oficial sobre el caso ni informado sobre la apertura de algún procedimiento administrativo.

Tampoco se reportó una postura pública del Partido Verde Ecologista de México en relación con el video o la conducta de su representante en el cabildo.