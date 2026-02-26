Asesinan a exsubprocurador de BCS Bernardo Soriano Castro en La Paz

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Bernardo Soriano Castro fue asesinado en La Paz, Baja California Sur, este miércoles 25 de febrero, apenas 9 días después de que se hizo efectiva su destitución como titular del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Penales, tras emitir declaraciones sobre su experiencia en la Subprocuraduría de Delitos de Alto Impacto en la Procuraduría estatal, de la que fue titular por siete años.

El último cargo en el Instituto de Ciencias Penales se le dio luego de su salida de la subprocuraduría, que se dio en medio de una conferencia de prensa donde habló de la cantidad de operativos que coordinó, así como la baja de homicidios, tras una crisis que venía de 2017. En ese momento también afirmó que no renunciaría porque no le debía nada al crimen organizado.

Esto se dio luego de que el 22 de junio del año pasado colocaron unas mantas en La Paz donde se le acusaba de presuntos nexos criminales, por lo que en su última conferencia afirmó que no tenía ninguna relación de este tipo. La conferencia no fue autorizada por el gobierno estatal y días después fue destituido.

Soriano también alertó a Proceso sobre presuntos vínculos de funcionarios del gobierno estatal con la delincuencia, de lo cual, aseguraba, no podía hablar abiertamente por un asunto de represalias.

En la edición de octubre de 2025 Proceso informó que el gobierno estatal mostraba como un triunfo las detenciones que se hicieron en el tiempo de Soriano.

Bajo su administración los homicidios dolosos, por casi seis años se mantuvieron en un promedio de cinco por mes, hasta que aumentaron en abril con siete y se dispararon junio de 2025 a 14 casos.

Para esa edición, en entrevista con Proceso, el secretario de Gobierno de BCS, Saúl González, destacó como logros los resultados informados por el exsubprocurador, cuando mantuvieron el segundo lugar en seguridad a nivel nacional; y para octubre de 2025, sin Soriano en la Subprocuraduría, estaban en el séptimo sitio. Pero explicó la salida del cargo de Soriano con la frase: “Los cambios son buenos”.

El youtuber Carlos Ochoa “Camilo” o “El Alucín”, dos meces antes de su asesinato, en agosto de 2025, presentó una entrevista con un presunto “alto miembro del Cartel de Sinaloa”, de la facción de `La Pizza´ o `Los Chapitos´ y se identificó con el grupo de René 00, que operan en BCS, quien aseguró que la tranquilidad en Baja Sur es porque al Cartel de Sinaloa se le deja operar, por lo que no existía ni el secuestro ni el cobro de piso hasta que otra de las facciones llegó al estado para generar violencia.

En BCS, afirma, no hay guerra sino hechos provocados por una misma facción culpando a la otra, para “calentar” la plaza. “Pero ¿quién le da el poder a esa gente? Se la da el mismo gobierno”.

“Hay personas en el gobierno que les están dando cabida y ahí andan haciendo su agosto”, señaló al exsubprocurador Soriano por supuestamente cambiarse de “organización” y al poner en duda por qué en siete años que estuvo en el cargo no se dieron tantos aseguramientos hasta cuando otro delincuente, “El Babay”, se separó de la facción.

El presunto criminal advirtió que el gobierno estaba muy a tiempo de detener esa violencia. “Nadie quiere pleito, una guerra no es buena para nadie” y expuso el mensaje que dio al gobierno estatal: “Aquí está muy fácil, nada más hay dos personitas, uno del lado de la maña: Abraham Cervantes Escareaga (“El Babay”) y otro del lado del gobierno: Bernardo Soriano y tantán, para qué renunciar a tanta gente, nada más a este cabrón despídemelo y a este cabrón agárrenlo y se acabó. Sin balas (…) Se apaga toda la violencia y todo tan derecho como siempre, cada quien en su trabajo y vámonos recio”.

Soriano fue removido del cargo el 1 de julio del año pasado, siete días después de esta entrevista. El exfuncionario hoy asesinado, afirmó a Proceso que esa destitución fue por presiones, a su vez, derivadas de la colusión de funcionarios con la delincuencia.

En tanto que el secretario González Núñez aseguró a Proceso: “No hay hasta hoy un tema en que esté vinculado cualquier funcionario con la delincuencia organizada”.

Para el 13 de febrero de 2026, Soriano Castro publicó un video en el que denunciaba su destitución como titular del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Penales, misma que se hizo efectiva partir del 16 de febrero de este año.

La razón que dio el procurador en el oficio fue “con motivo de la pérdida de confianza de su profesionalismo y lealtad institucional derivada de su intervención pública en asuntos de su conocimiento, extralimitando sus facultades y atribuciones al divulgar información y emitir opiniones públicas respecto de asuntos que son competencia de otras áreas de esta institución”.

Se lee en el documento firmado por el procurador estatal, Antonio López.

La publicación fue compartida por Soriano con el siguiente mensaje: “Me dirijo a todas y todos ustedes con mucho respeto, para decirles que hemos sido objeto de censura, de persecución, y represión de nuestra libertad de expresión , por dar nuestra opinión de cómo mejorar las instituciones, y en una decisión unilateral por parte del Procurador busca despedirnos”.

En el video, publicado el 13 de febrero de este año, el exfuncionario informó: “No es un asunto grave que yo haya dado una opinión pública respecto a la experiencia que tuve en las unidades de alto impacto, no es una causa de justificación para que alguien le rescindan la relación laboral”.

“Es un hecho notorio que lo único que pedí son mejores condiciones para los ministerios públicos. No hablé de personas, nombres, expedientes ni ningún asunto clasificado”.

Esa remoción del cargo se debió a que en los primeros días de febrero el entonces funcionario ofreció entrevistas a algunos medios para hablar sobre las condiciones que podrían mejorar en las procuradurías.

El 16 de febrero publicó otro video en el que al dejar el cargo denunció: “Este es el problema que enfrentamos actualmente en México, que personas que sienten que las instituciones son de ellos pueden hacer este tipo de cosas. A juicio del procurador -porque él está firmando esto- yo no soy digno de confianza por expresar mi opinión consagrada en la Constitución. A juicio del procurador yo no soy digno representante de la Procuraduría cuando llevé los asuntos más importantes en la historia de la Procuraduría”.

Acusó también que el procurador dio alta a una MP, que no tenía ni seis meses de experiencia en esas labores, para llevar un asunto estratégico y “un objetivo prioritario”, además de que llevaba a jefes de inteligencia a repartir despensas.

“¿Ese señor a quién ha capturado?, ¿qué ha hecho? nosotros recibimos hasta balazos defendiendo a nuestros compañeros, a la ciudadanía de actos terroristas”. También cuestionó: “Ahora resulta que no puedo decir que se tiene que fortalecer al Ministerio Público, que se necesitan plazas, pagarle mejor a los elementos, eso fue lo que dije. Ahora resulta que nos van a despedir por alzar la voz”.

“Un procurador que no es capaz de decir vamos a combatir al crimen organizado, que no es capaz de decir sí hay cobro de piso, sí hay extorsiones, sí traen en chinga a los pobres pescadores de la zona norte. Un procurador que me dijo a mí que metiera a la cárcel a personas que fueron atacadas en San Carlos, militares que venían en una empresa de seguridad, le dije `señor, son víctimas, fueron atacadas por un grupo armado´”.

En una de las últimas publicaciones que hizo el exfuncionario, asesinado este miércoles, llamó al procurador López Rodríguez “cobarde” y una “persona nefasta” en su administración. “Tenemos a un criminal sentado en esa silla y yo los invito al gobernador, a los diputados, al secretario general de Gobierno, al secretario de la oficina del gobernador a que desde este momento emitan un punto de acuerdo en el Congreso y ese señor sea destituido” y de no lograrse, convocó a una movilización “para que no se siga ensangrentando a Baja California Sur”.

Destacó también el asesinato de Ismael, hermano de la señora Gemima, quien por semanas se apostó en Palacio Nacional para pedir medidas de seguridad para su hermano por la advertencia de extorsionadores de querer matarlo. Soriano aseguró que por decisión del procurador le quitaron dichas medidas y el hombre fue asesinado en septiembre pasado.

“Este señor emitió oficios saltándose al subprocurador, le quitó la vigilancia y hoy Ismael está muerto”. Después, afirmó, “yo no me voy a quedar callado”, antes también dijo no tener miedo a los delincuentes.

La última publicación de Soriano fue: “Mi reconocimiento al Gral. Ricardo Trevilla Trejo y a las Fuerzas Armadas, solo un líder que ha estado en innumerables batallas sabe el sentir de sus elementos y familias, y tiene la calidad moral de opinar desde ese sentir, así mismo el mensaje que nos da en el eje 3 de fortalecer al Ministerio Público y continuar con la coordinación con Estados Unidos. Aquí en Baja California Sur hay muchos policías y militares que han arriesgado su vida en el combate a estas organizaciones terroristas, como Estado les debemos reformas estructurales”.

Con el homicidio de Soriano Castro, la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur dijo lamentar el ilícito y que se iniciaban las investigaciones. En un primer comunicado afirmó:

“Durante su trayectoria, el doctor Soriano Castro se distinguió por su compromiso con la procuración de justicia, su profesionalismo y su vocación de servicio, contribuyendo de manera significativa al fortalecimiento institucional y al combate a la delincuencia en Baja California Sur”.

Más tarde, emitió otro comunicado en el que informó que luego del inicio de las investigaciones por el homicidio del Doctor Soriano Castro, “registrado la mañana de este miércoles 25 de febrero, en la calle sin nombre y acceso al fraccionamiento Hispania, se confirma que la niña se encuentra sana y salva”.

“Peritos de la Dirección de Servicios Periciales y agentes de investigación de la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto (SADAI), cuyo titular fue comisionado por la Secretaria de Marina (Semar), para dirigir esta Subprocuraduría con acuerdo del Gobierno del Estado, será responsable de conducir las investigaciones del caso, se trasladaron al sitio para recolectar indicios y evidencia forense”.

En el lugar se aseguró un vehículo Jeep Wrangler color gris, modelo reciente, con varios impactos por proyectil de arma de fuego, así como casquillos percutidos de un arma de fuego calibre 7.62 x 39 que fueron trasladados a los laboratorios forenses de la Dirección de Servicios Periciales.

El cuerpo fue enviado al Servicio Médico Forense (Semefo), para la necropsia de ley, que “determinó como causa de muerte lesión multiorgánica, producida por impacto de proyectil de arma de fuego”.