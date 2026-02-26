Asesinan a Julio César Beltrán, acordeonista del Grupo Arraigado, en pleno centro de Culiacán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-En un nuevo episodio de violencia que azota a la escena musical sinaloense, Julio César Beltrán, acordeonista e integrante del Grupo Arraigado, fue asesinado a balazos la tarde del miércoles 25 de febrero mientras circulaba en su vehículo por el bulevar Paseo Niños Héroes, conocido popularmente como el Malecón Viejo, en el corazón de Culiacán.

El músico, de aproximadamente 30 años, recibió múltiples impactos de arma de fuego y falleció en el lugar de los hechos, según confirmaron paramédicos de la Cruz Roja y autoridades locales.

El ataque ocurrió alrededor de las 16:20 horas, cuando Beltrán conducía una camioneta Chevrolet de modelo reciente. Sujetos armados lo interceptaron y dispararon en repetidas ocasiones, dejando el vehículo con visibles daños por impactos de bala.

Elementos de seguridad acordonaron la zona, una de las más transitadas de la ciudad, mientras el Servicio Médico Forense (SEMEFO) se encargaba del levantamiento del cuerpo para realizar la necropsia correspondiente.

La noticia fue confirmada la mañana por el propio Grupo Arraigado a través de sus redes sociales, donde expresaron su profundo pesar y se despidieron de su compañero con un mensaje emotivo: "Tu huella queda para siempre en nuestra vecindad".

La agrupación, originaria de Culiacán y especializada en sierreño moderno, corridos y narcocorridos, ha ganado notoriedad en la región por sus letras que aluden a figuras del crimen organizado, como "La Mayiza", una facción asociada al Cártel de Sinaloa.