Caen cinco por desaparición y homicidio del matrimonio Tello Ruiz

Alejandro N., Christian N. y de Miriam N., entre los detenidos . Foto: Fiscalía General del Estado de Puebla

PUEBLA, Pue., (apro).- Sin proporcionar información sobre el posible móvil, las Fiscalías de Puebla y de Tlaxcala dieron a conocer la detención de cinco personas, entre ellas una mujer, presuntamente responsables de la desaparición y homicidio del matrimonio poblano formado por Alexandro Tello y Karina Ruiz.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGEP) informó sobre la aprehensión de Alejandro N., Christian N. y de Miriam N., mientras que la autoridad tlaxcalteca reportó la detención de Alejandro N. y Hugo N.

En un comunicado, la FGEP señala que Alejandro, Christian y Miriam son acusados como presuntos responsables de los delitos de desaparición de personas, feminicidio, homicidio calificado y encubrimiento.

En tanto que, la Fiscalía de Tlaxcala indica que la detención de otra persona también llamada Alejandro N, así como Hugo N., estaría relacionada con su participación en la desaparición del matrimonio poblano ocurrida entre el 19 y 20 de febrero.

Además, agrega que se logró el aseguramiento de uno de los vehículos involucrados en estos hechos.

“De acuerdo con la investigación”, menciona la autoridad poblana, “el 19 de febrero de 2026 las víctimas se trasladaron al estado de Tlaxcala para acudir a una reunión previamente acordada. Posteriormente, fueron conducidas a distintos puntos, donde se habría concretado la agresión que derivó en su fallecimiento”.

Agrega que derivado de la investigación y de los datos de prueba recabados, la autoridad judicial libró las órdenes de aprehensión correspondientes, mismas que fueron cumplimentas y los imputados fueron puestos a disposición del Juez e control competente para determinar su situación jurídica.

La autoridad tlaxcalteca precisa que elementos de la Policía de Investigación lograron la ubicación y detención de Hugo N. en el municipio de Apizaco, así como de Alejandro N. en Tetla de la Solidaridad.

Cabe señalar que, hasta este jueves, sólo había trascendido la detención de Christian N., quien era socio y amigo del contador Alexandro Telllo sin que haya información oficial de las razones o el móvil que generaron este doble homicidio.