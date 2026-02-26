Capturan a “El Lexus”, presunto líder de “Los Ciclones” del Cártel del Golfo en Matamoros

MATAMOROS, Tamps. (apro).- En un operativo conjunto realizado en la zona rural de Heroica Matamoros, fuerzas federales detuvieron a Antonio Guadalupe “N”, alias “Lexus” y/o “Toño”, identificado como presunto jefe del grupo denominado “Operativa Ranger”, ligado a la facción “Ciclones” del Cártel del Golfo.

La acción fue encabezada por la Secretaría de la Defensa Nacional, con la participación de la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana, además del apoyo de la Agencia de Investigación Criminal y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

El despliegue se llevó a cabo desde temprana hora en el ejido Sandoval, donde se implementó un operativo terrestre y aéreo que incluyó sobrevuelos y la presencia de numerosas unidades oficiales, lo que generó alerta entre los habitantes del sector.

De acuerdo con el informe oficial, Antonio Guadalupe “N” fue detenido en flagrancia junto con otros presuntos integrantes del grupo. En total, nueve personas fueron capturadas durante la intervención.

Las autoridades señalan que el alias “Lexus” y su célula eran responsables de brindar seguridad a José Alfredo “N”, conocido como “Contador”, identificado como jefe de la facción “Ciclones”. Asimismo, se les atribuyen delitos como extorsión, secuestro y tráfico de armas, personas y drogas en territorio mexicano y estadounidense.

El detenido, además, figuraría en una lista de objetivos del gobierno de Estados Unidos.

Como parte del aseguramiento, las fuerzas federales incautaron armas de alto poder de uso exclusivo del Ejército, entre ellas fusiles Barret calibre .50, lanzacohetes, granadas, cargadores y cartuchos, así como ponchallantas, equipo táctico, dispositivos telefónicos y vehículos.

Tras la movilización, el gobierno municipal emitió un aviso preventivo en redes sociales para exhortar a la población a evitar el área mientras se desarrollaban las acciones de seguridad.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada en instalaciones de la Fiscalía General de la República en Reynosa, donde se determinará su situación jurídica en las próximas horas.