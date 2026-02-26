Declaran desierta la subasta de los activos de Altos Hornos de México

MONCLOVA, Coah. (apro).- Se declaró desierta la subasta de los activos de Altos Hornos de México y Minera del Norte, debido a que no se cumplieron las dos condiciones establecidas en la convocatoria: presentar manifestación de conformidad de parte de los acreedores para que los bienes vinculados a sus derechos se incluyeran en la venta y garantía de seriedad del único postor calificado por el síndico.

El Juzgado Segundo en Materia de Concursos Mercantiles emitió el acuerdo este jueves 26 de febrero, en el cual se declara desierta la subasta por causas no imputables al órgano jurisdiccional.

“El síndico informó que no recibió manifestación de conformidad de ningún acreedor garantizado o fiduciario participante en el proceso venta y el consorcio postor calificado no exhibió la garantía de seriedad", señala el acuerdo.

Con ello se establece que el postor no presentó la documentación que garantizara la adquisición de ambas empresas como una sola unidad productiva. La subasta incluía los activos tanto de la siderúrgica monclovense como de la empresa subsidiaria Minera del Norte, las cuales hicieron la declaratoria de quiebra meses antes.

El acuerdo señala que el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez tendrá un plazo de 20 días hábiles para presentar una nueva propuesta de enajenación.

En el documento firmado por la jueza Ruth Haggi Huerta García se establece que la subasta era de ambas empresas como unidad productiva y el recurso obtenido de su venta se dirigirá a cumplir con las obligaciones hacia los acreedores, particularmente para los trabajadores que dejaron de recibir los pagos de sus salarios.

También destaca que el proceso de subasta pretende "reactivar y conservar tal unidad productiva para la región del estado de Coahuila e inclusive para todo el sector siderúrgico nacional”, como lo dio a conocer el pasado fin de semana la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, durante la gira realizada por el estado y donde reiteró que los trabajadores son la prioridad y que las empresas deben volver a operar en la región centro de Coahuila.

En sus mensajes señaló que la situación económica que llevó a la quiebra de Altos Hornos de México fue la corrupción que manejó su dueño, Alonso Ancira Elizondo, quien permanece en Estados Unidos.