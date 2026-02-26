Detectan nuevos casos de gusano barrenador en Victoria; suman 10 activos en Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA, Tamps.(apro).– El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) confirmó la aparición de dos nuevos casos de gusano barrenador en el municipio de Victoria, lo que eleva a diez el número de casos activos en Tamaulipas.

De acuerdo con el reporte oficial, actualmente se contabilizan tres casos en Aldama, tres en El Mante, dos en Victoria, y uno en los municipios de Casas y Nuevo Morelos.

Desde la detección del primer brote, un total de 33 animales han sido afectados por esta plaga. El municipio de González encabeza la lista con diez casos acumulados, seguido de El Mante con seis; Aldama y Llera con cuatro cada uno; Altamira y Victoria con dos, mientras que Casas, Ciudad Madero, Gómez Farías, Nuevo Morelos y Ocampo reportan un caso respectivamente.

La autoridad sanitaria indicó que tras el paso de los frentes fríos se había observado una disminución en la incidencia; sin embargo, en la última semana la cifra de casos activos pasó de cuatro a diez, lo que representa un incremento superior al 100 por ciento en apenas ocho días.

Las autoridades mantienen acciones de vigilancia epidemiológica y exhortan a los productores a reportar de inmediato cualquier sospecha para evitar la propagación del gusano barrenador en la entidad.