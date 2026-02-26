Detienen en Chiapas a cuatro presuntos integrantes del CJNG por amenazas contra autoridades

Los cuatro presuntos integrantes del CJNG, detenidos en Chiapas por amenazar a las autoridades estatales y fuerzas de seguridad. Foto: Especial

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro) .- Cuatro supuestos generadores de violencia, presuntamente integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en la localidad de Chapayal, municipio de Ixhuatán en la región norte de Chiapas, fueron detenidos con armamento luego de que difundieran un audio con amenazas dirigidas al gobierno estatal, autoridades de seguridad.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) informó que los detenidos son un grupo delictivo pertenecientes al CJNG. Durante el operativo se les aseguraron armas largas y equipo táctico.

El audio difundido, parcialmente en lengua tsotsil y compartido a través de aplicaciones de mensajería, contenía amenazas contra autoridades estatales y federales, así como advertencias de violencia en diversos municipios del norte de Chiapas.

Según labores de inteligencia, los detenidos habrían realizado amenazas directas a autoridades y a los municipios de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, Tapilula, Ixtapangajoya, Ixhuatán y Pichucalco, con la intención de generar intimidación y desestabilización social, dijo la dependencia de seguridad.

La detención fue encabezada por la SSP, a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) mediante la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM), así como con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

La SSP dijo que no habrá tolerancia para quienes intenten vulnerar la paz en el estado y subrayó que se mantendrán operativos permanentes y presencia firme mediante la coordinación interinstitucional, con el objetivo de garantizar el orden, la seguridad y la tranquilidad de las familias chiapanecas.