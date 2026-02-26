Exregidora exige ejecutar sentencia contra exedil de Tlalnepantla por violencia política de género

MORELOS (apro) .- A tres años de haber presentado una denuncia por violencia política en razón de género, la exregidora indígena de Tlalnepantla, Elpidia Torres Ramírez, solicitó el cumplimiento inmediato de la sentencia que determinó la responsabilidad del entonces presidente municipal, Ángel Estrada Rubio, y advirtió que hace responsable al exalcalde de cualquier situación que pudiera ocurrirle a ella o a algún integrante de su familia.

En conferencia de prensa, Torres Ramírez dio lectura a un pronunciamiento y posteriormente respondió preguntas de medios de comunicación. Señaló que la resolución emitida por las autoridades electorales aún no se ha ejecutado en su totalidad, por lo que exigió que se concreten las medidas ordenadas.

Recordó que la denuncia fue presentada ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), tras considerar que durante su gestión enfrentó descalificaciones, negación de su calidad como autoridad y limitaciones para desempeñar el cargo.

“Llegué al Cabildo por una acción afirmativa a favor de las mujeres indígenas. Eso significaba representar a quienes históricamente han sido discriminadas por su origen, su región y sus costumbres, y demostrar que las mujeres indígenas somos capaces de ejercer con responsabilidad y en beneficio de nuestras comunidades”, expresó.

La exregidora indicó que fue la única mujer en el Cabildo y que su trayectoria como cocinera tradicional fue utilizada para desacreditar su desempeño. “Se me negó el reconocimiento como autoridad, se obstaculizó mi participación y se intentó limitar mi voz. La violencia fue constante durante los tres años que estuve al frente de la regiduría”, afirmó.

Detalló que, al encabezar la Comisión de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, enfrentó restricciones operativas. “No, él siempre me obstaculizó, siempre... Yo me organizaba porque tenía la Comisión de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable. Planeaba las actividades, metía oficios, porque yo tenía solo cuatro personas a mi cargo y no contaba con personal suficiente para todas las labores”, señaló.

Agregó que incluso cuando otras áreas brindaban apoyo, recibían instrucciones directas para no atenderla. “No, tú no vas a ir a donde esa mujer te diga; tú te vas a ir a donde yo te digo, porque aquí mando yo, no manda ella. Y siempre, siempre, siempre me estuvo limitando en mis labores”.

Torres Ramírez subrayó que la sentencia reconoce la existencia de violencia política en su contra; sin embargo, insistió en que la justicia debe materializarse con la ejecución de las medidas ordenadas.

También manifestó temor por su seguridad y la de su familia: “Si algo me sucede a mí o a alguien de mi familia, sea lo que sea, si se le cae un árbol, le cae un rayo o le pasa cualquier situación, es Ángel Estrada Rubio el único responsable”.

Explicó que decidió no renunciar pese al contexto que enfrentaba. “Hubo momentos en los que quise renunciar. Es profundamente desgastante enfrentar todos los días el machismo institucional, pero no me rendí. No me rendí por las niñas del Plan Nepantla, para que vean que las mujeres también podemos gobernar. No me rendí por las mujeres que vendrán después y que deben ejercer sus cargos libres de violencia”.

Asimismo, pidió celeridad en la resolución de estos casos.

“Yo le exijo al tribunal que tomen en cuenta todas las pruebas. Que sean justos, que la justicia se lleve a cabo y... en poco tiempo. Sí, en poco tiempo, porque ya es mucho tiempo, ya es demasiado tiempo”.

Finalmente, solicitó que se cumpla íntegramente la sentencia, incluida la disculpa pública y la inscripción del exalcalde en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Exijo la ejecución inmediata de la sentencia, la disculpa pública ordenada y la inscripción de Ángel Estrada Rubio en el registro correspondiente. Ningún violentador debe ocupar un cargo público, ningún agresor al poder”, concluyó.