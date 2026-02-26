Firma de autógrafos de Xavi Hernández se suma a eventos cancelados por la inseguridad en Guadalajara

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La empresa Legado del Deporte confirmó de manera oficial la cancelación de la firma de autógrafos del exfutbolista y director técnico español, Xavi Hernández, la cual estaba programada para este domingo 1 de marzo en Guadalajara.

A través de un comunicado, los organizadores señalaron que la decisión se tomó priorizando la integridad física de los asistentes, del personal logístico y del propio campeón del mundo en 2010, quien ha trascendido solicitó la cancelación del compromiso.

Hernández forma parte del elenco de exjugadores que tienen programado participar en la llamada Copa de Leyendas que reúne figuras históricas tanto del Barcelona como del Real Madrid, en enfrentamiento pactado para el 3 de marzo en el Estadio Akron.

Esta cancelación se suma a la ocurrida con la Copa del Mundo de Clavados, así como la salida de cuatro jugadoras extranjeras del equipo profesional de softbol Charros de Jalisco femenil.