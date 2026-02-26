Investigan como feminicidio el asesinato de la maestra Zeltzin Rubí en Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).- La Fiscalía General de Oaxaca confirmó que inició una investigación bajo el protocolo de feminicidio tras el hallazgo sin vida de la maestra Zeltzin Rubí Ortiz en Santa María Lachichina, comunidad de la Sierra Norte.

De acuerdo con las primeras indagatorias, los hechos ocurrieron cuando la maestra y un hombre identificado como E.S.L. fueron localizados sin vida al interior de un domicilio ubicado en la calle Paricutín en Santa María Lachichina, perteneciente al municipio de San Juan Yaeé, en el distrito de Villa Alta.

Tras el hallazgo, la autoridad municipal dio aviso a la Fiscalía. Las labores ministeriales quedaron a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos por Razón de Género, en coordinación con el Instituto de Servicios Periciales y la Agencia Estatal de Investigaciones.

Según las primeras investigaciones, la mujer habría fallecido a causa de una lesión provocada por un objeto punzocortante. En tanto, el hombre murió por asfixia por ahorcamiento, al suspenderse con un lazo atado al cuello.

El Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer), condenó el feminicidio de la maestra Zeltzin Rubí Ortiz, “hecho que nos indigna y nos duele”.

Y agregó que la violencia feminicida persistirá en Oaxaca mientras las omisiones institucionales debiliten el acceso a la justicia.

Según el informe de GESMujer, del 1 de diciembre de 2022 al 26 de febrero de 2026, es decir, lo que va del gobierno de Salomón Jara Cruz, se han registrado 294 casos de mujeres asesinadas.

En lo que va del año van siete mujeres asesinadas, incluida la maestra de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).