Luisa Alcalde insiste: no habrá parientes en candidaturas... hasta 2027

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, insistió hoy en que su partido no permitirá la postulación de parentelas en 2027.

“Nosotros ya determinamos que se va a desterrar el nepotismo de Morena desde el 27. No hay excepciones a esa regla. No llevaremos familiares en la boleta en ningún estado y en ningún cargo de elección popular”, dijo.

Y no sólo eso. Fue específica en que ni en Zacatecas, San Luis Potosí, Guerrero habrá posibilidad, una acotación que remite a los intereses de la esposa del gobernador potosino, Ricardo Gallardo; del hermano de Ricardo y David Monreal, Saúl, así como de Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora Evelyn Salgado.

Los dichos de la dirigente morenistas incluyen gubernaturas, diputaciones federales, locales y presidencia municipales.

El asunto se inscribió en el contexto de los cuestionamientos a la reforma electoral que se presentará el próximo lunes y cuyos primeros enunciados han abierto la discusión pública, en este caso, en relación con el nepotismo.

La precisión es peculiar pues, este año sólo hay elecciones en Coahuila, donde al menos un presunto candidato, Fernando Hernández, es pareja de la diputada federal, Cintia Cuevas.