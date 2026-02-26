No existe delincuencia organizada sin apoyo de autoridades federales: alcalde morelense (Video)

CUERNAVACA El presidente municipal de Tlaquiltenango, Enrique Alonso Plascencia, cuestionó con firmeza la estrategia federal de seguridad y advirtió que la operación de grupos de alto impacto como el Cártel Pacífico Nueva Generación (CJNG) no puede explicarse sin la participación, complicidad o tolerancia de autoridades en los niveles más altos del gobierno. “No existe delincuencia organizada si la federación y los máximos poderes no están dentro o apoyándola”, afirmó.

El alcalde se pronunció ante medios de comunicación de la región durante la cabalgata hacia Valle de Vázquez, en la que participaba como parte de las actividades del municipio, luego de los recientes reportes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Miguel Ángel Urrutia, que identificaron a Tlaquiltenango como uno de los tres municipios de Morelos con presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Asimismo, autoridades federales han señalado a los municipios como los puntos más débiles en la estrategia de seguridad, responsabilizándolos de la falta de resultados en la erradicación de células delictivas.

Plascencia enfatizó que, aunque los municipios pueden apoyar, la persecución de delitos mayores corresponde principalmente a la federación y al estado.

Sobre las investigaciones y la presencia de células delictivas en el municipio, el alcalde reconoció operativos recientes y hallazgos relacionados con el crimen organizado.

“Sí, a mí me sorprendió. No desconozco, y lo quiero decir tan claro: no desconozco que ha habido acciones que se han cometido entre el estado, la federación y el municipio, y han encontrado esos famosos chalecos que tenían las cuatro siglas”.

Explicó que las investigaciones de alto nivel son lideradas por la federación y que los municipios solo participan como apoyo.

“Ellos saben más que uno mismo porque traen la investigación, y si existe esa célula delictiva aquí, pues primero Dios yo sé que ellos van a hacer y van a actuar en lo que les corresponde para llevar a cabo esa erradicación, que es la obligación tanto del estado como de la federación”.

Al referirse al papel del municipio, recalcó que Tlaquiltenango no tiene responsabilidad directa sobre delitos mayores, pero no está limitado para colaborar con las autoridades superiores.

“No es la obligación de los municipios, y lo digo muy claro, pero tampoco estamos limitados a apoyar; es decir, cada quien tiene su responsabilidad”.

El edil también rechazó la postura de culpar prioritariamente a los ayuntamientos y criticó que los municipios sean considerados el eslabón más débil en la cadena de seguridad.

Calificó de ignorancia la postura de culpar prioritariamente a los ayuntamientos; “obviamente le van a querer aventar la culpa al perro más flaco, ¿y quénes son los perros más flacos? Pues los alcaldes”.

Plascencia destacó que la coordinación con otros alcaldes y niveles de gobierno permite establecer un frente común y proteger a la población.

“Mi administración no está limitada para apoyar, aunque sí para actuar como fuerza principal contra el crimen organizado. Además, hemos entablado diálogo con otros alcaldes para formar un frente común y defendernos legalmente ante cualquier intento de responsabilizarnos por acciones que exceden nuestra jurisdicción”.

Sobre la situación de seguridad en Tlaquiltenango, el presidente municipal aseguró que el municipio mantiene relativa calma, pese a la presencia de grupos criminales en la región.

“Aquí en Tlaquiltenango estamos tranquilos; no hemos tenido ninguna extorsión de ese nivel de células delictivas como en otros municipios. No hemos tenido llamados de la población asustada por ese tipo de delincuentes. La coordinación y disposición de nuestro gobierno han sido clave y la vamos a seguir manteniendo”.

Alonso Plascencia fue abanderado en el más reciente proceso electoral por la coalición conformada por PRI, PAN, PRD y RSP.

Su trayectoria ha estado marcada por constantes escándalos durante su gestión como presidente municipal (2015-2018), incluyendo detenciones por delitos que van desde tráfico de personas hasta posesión de vehículo de procedencia ilícita y portación de arma de fuego sin licencia.

Un historial bajo escrutinio

Enrique Alonso Plascencia ha sido señalado en diversas ocasiones por detenciones y señalamientos relacionados con presuntos delitos. Su trayectoria política ha estado marcada por episodios que, según medios locales y nacionales, han generado cuestionamientos sobre su desempeño y posibles vínculos en la región.

El primer registro documentado se remonta a abril de 2009, cuando la Procuraduría General de la República lo detuvo en Chiapas e ingresó al reclusorio de “El Amate”. En ese momento, fue acusado de tráfico de nueve indocumentados guatemaltecos, operación con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Los medios locales lo identificaron entonces con el apodo de “El Cero-Cero”.

En abril de 2018, mientras era alcalde con licencia y candidato independiente a diputado federal, Plascencia fue detenido nuevamente por elementos de la Comisión Estatal de Seguridad y la Fiscalía de Morelos. Según reportes, se le acusó de presuntos nexos con el grupo criminal “Los Rojos” y de mantener cercanía con Santiago Mazarí Hernández, alias “El Carrete”. La detención también lo vinculó como presunto autor intelectual del homicidio de un comerciante identificado como Adán “N”. Fue liberado en mayo tras la decisión de una jueza que consideró insuficientes las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado.

El 30 de septiembre de 2022, Plascencia volvió a enfrentar detenciones, esta vez por la presunta portación de un arma de fuego y la conducción de un vehículo con reporte de robo. Los medios locales señalaron que este episodio reactivó la atención sobre su historial. Durante su administración municipal también se registraron conflictos con el gobierno estatal por su negativa a que el Mando Único operara en Tlaquiltenango, situación que lo llevó a asumir el control de la policía municipal en 2016.

Hace algunos años, se documentaron mantas y mensajes en espacios públicos de Tlaquiltenango que hacían referencia a sus antecedentes, cuyas fotografías circularon en redes sociales. Esta periodista confirmó la existencia de dichas mantas en el municipio; sin embargo, no fue posible verificar la autoría ni el origen de los mensajes. Según los reportes, estas acciones reflejan la atención que persiste sobre su trayectoria.

A lo largo de estos procesos, Plascencia ha sostenido que las acusaciones en su contra responden a persecución política. Pese a los señalamientos, ha mantenido su participación en la política local, con presencia constante en distintos espacios públicos y electorales.