Pese a fuerte dispositivo de seguridad por ExpoAgro, matan a seis personas en Culiacán en un día

CULIACÁN, Sin., (apro) .- En la capital del estado mataron a seis personas en el mismo día en que se inauguró la ExpoAgro 2026, evento que contó con 6 mil elementos estatales y federales para su resguardo.

En medio de un gran despliegue de seguridad en la zona de Aguaruto, al poniente de la ciudad para la inauguración del evento, en la ciudad se reportaron seis asesinatos en el transcurso del día, uno de ellos sobre el Malecón Viejo cuando un hombre de oficio músico fue ejecutado por un grupo armado.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), 6 mil elementos de fuerzas federales, estatales y municipales participaron en el dispositivo especial de seguridad para el evento, al que esperan la asistencia de 30 mil personas.

A los homicidios registrados en Culiacán en diferentes eventos durante el miércoles 25 de febrero, se le suma un séptimo caso que falleció en el hospital, luego de convalecer durante un mes por heridas sufridas en un atentado a tiros en el municipio de Eldorado.

Sin embargo, autoridades locales reportaron saldo blanco durante el acto inaugural de la ExpoAgro, a pesar de los seis asesinatos ocurridos durante el día y ocho denuncias por robo de vehículo y tres por privación ilegal de la libertad, todos en la capital del estado.

Además, en Tepuche, comunidad rural al norte de la ciudad, hubo reportes de enfrentamientos e incluso de ataques con drones que una vez más dejaron incomunicada a esa comunidad, una de las más golpeadas durante el conflicto entre Mayos y Chapitos.

Hasta el momento no hay un informe de las autoridades de los hechos, solo los reportes de vecinos y de medios locales de una zona que se mantiene como de difícil acceso.