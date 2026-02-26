Rinden homenaje a cuatro elementos de la Guardia Nacional en Guerrero

Cuatro agentes de la GN, originarios de Guerrero, que cayeron en el operativo contra el jefe del CJNG en Jalisco fueron homenajeados en las instalaciones de la corporación en Acapulco. Foto: Especial

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- La Guardia Nacional rindió un homenaje a cuatro de sus agentes, originarios de Guerrero, que murieron en el operativo contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes “El Mencho”.

Se trata del teniente Francisco Dámaso Aragón, así como los agentes Juan Daniel Hernández Valencia, Joel Francisco Domínguez y Wilver García Venancio.

Los féretros llegaron la noche del miércoles al 51 Batallón de la Guardia Nacional, adscrito al Mando Especial de la corporación, en la zona Diamante del puerto de Acapulco. Fueron recibidos con honores militares por mandos de la corporación y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La ceremonia fue encabezada por el comandante de la IX Región Militar, el general de división de Estado Mayor, José Roberto Flores Montes de Oca; el general brigadier Guardia Nacional, Agustín Reyna Mendoza; y el coordinador estatal de la GN, el general brigadier Óscar García Ponce de León.

Los ataúdes fueron cubiertos con la bandera nacional, al frente fueron colocadas las fotografías de las víctimas y fueron escoltados por personal operativo.

Se dio el toque militar y el pase de lista de los caídos.

El coordinador en Guerrero de la GN, Óscar García Ponce de León, dijo en su discurso:

"Hoy nos reúne el dolor, pero también el honor. Compañeras y compañeros de armas, hablar en estos momentos es una de las tareas más difíciles que puede enfrentar un comandante, porque no vengo a hablar de estrategias ni de victorias.

"Vengo a hablar de hombres y mujeres que lo dieron todo, de compañeros que hace unos días compartieron la formación, los proyectos y la esperanza y que hoy descansan en la eternidad del deber cumplido.

“Son hijos, padres, hermanos y amigos, son las voces que ya no responderán al pase de lista, son las risas que ya no resonarán en el cuartel, son el abrazo que una familia esperará esta noche y que sólo llegará en un recuerdo".

Los agentes, agregó, eligieron servir y ponerse el uniforme cuando el país lo necesitaba.

“Eligieron caminar hacia el peligro mientras otros buscaban el resguardo, y en ese acto supremo de valentía, sellaron su nombre en la historia más noble que puede escribirse: la del sacrificio por los demás, por su pueblo y por su patria".

Dijo que los agentes cumplieron la misión, protegiendo a la población y defendiendo las calles que volverán a ver niños jugando, para que el pueblo viva sin miedo y eso es grandeza.

"La institución que ustedes amaron y honraron se inclina hacia ustedes con respeto profundo, la patria que defendieron jamás olvidará el precio que pagaron.

"Descansen en paz, valientes soldados, su misión ha terminado, la nuestra aún continúa", se refirió a los agentes, el mando estatal.

Los cuerpos fueron llevados a los municipios de origen de los caídos donde este jueves fueron despedidos por familiares, amigos y vecinos.