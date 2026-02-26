Secretario de Seguridad niega terrorismo en Guanajuato pese a 14 acusados

GUANAJUATO, Gto. (apro).-Los 74 incendios y bloqueos registrados en 23 de los 46 municipios de Guanajuato durante la jornada violenta del domingo derivaron en la detención de 48 personas, a 14 de ellas se les acusa de terrorismo, mientras que otras 18 salieron libres por falta de pruebas.

Sin embargo, esto contradice al secretario de Seguridad y Paz estatal, Juan Mauro González Martínez, quien pese a la magnitud de los ataques que paralizaron al estado, rechazó que se trate de actos terroristas. “No es terrorismo; son acciones criminales que no obedecen a una ideología”, afirmó.

El secretario Juan Mauro González reconoció que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene presencia en todo el estado, aunque sostuvo que ello no implica control territorial.

“Aquí hay presencia en todo el estado, en algunos municipios con mayor control, en otros con menor control. Lo importante es lo que estamos haciendo como autoridad: enfrentarlos, detenerlos y asegurar todo lo relacionado con sus actividades delictivas”.

En la región Laja-Bajío, donde históricamente ha predominado el Cártel Santa Rosa de Lima, no se reportaron incidentes durante el domingo; la violencia del fin de semana se concentró en municipios como León, Irapuato, Silao, Guanajuato y Salamanca, entre otros.

Sin embargo, en la madrugada del lunes sí hubo incendios en Celaya, sobre los cuales se investigará si están relacionados con el despliegue criminal tras la captura del Mencho.

“Están en todo el estado, hay que decirlo con total claridad, no tenemos por qué esconder la realidad”, reiteró el secretario.

El lunes 23, cuando aún persistían los efectos de la violencia con comercios cerrados y escasa afluencia en las calles, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo informó que autoridades de los tres niveles de gobierno habían detenido a 48 personas relacionadas con los disturbios.

Proceso tuvo conocimiento de que la delegación de la Fiscalía General de la República inició dos carpetas de investigación por actos contra la Ley de Vías Generales de Comunicación por los bloqueos ocurridos en Irapuato.

Sin embargo, los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, encabezada por Gerardo Vázquez Alatriste.

Fue la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, quien precisó que, de los 15 arrestados en León, al menos siete podrían ser imputados por terrorismo, pues fueorn puestos a disposición de la Fiscalía estatal como presuntos responsables de ese delito. Los otros ocho detenidos fueron procesados por la Secretaría de Seguridad de León por posesión de armas o de sustancias ilícitas.

No obstante, en entrevista, la gobernadora subrayó que corresponde exclusivamente a la Fiscalía determinar si las conductas se tipifican como terrorismo.

“No lo debe decir ningún servidor público; es la ley la que define el tipo penal y las conductas que encuadren podrán ser determinadas bajo ese delito o bajo otro”, sostuvo.

El artículo 245 del Código Penal del Estado establece que incurre en terrorismo quien, por cualquier medio, realice actos contra personas, bienes o servicios públicos que generen alarma, temor o terror en la población o en un sector de ella, con el propósito de perturbar la paz pública, menoscabar la autoridad del Estado o presionar a la autoridad para que tome una determinación. La sanción prevista va de tres a 15 años de prisión y de 30 a 150 días de multa.

El Poder Judicial de Guanajuato informó, a través de su área de Comunicación Social, que hasta la mañana del miércoles se había imputado a 18 personas por el delito de terrorismo en los juzgados de Oralidad Penal de León, Guanajuato, Irapuato y Salamanca.

Sin embargo, el Grupo de Inteligencia Operativa (GIO), en donde participa la Fiscalía local, dio a conocer otros datos: 4 personas quedaron vinculadas a proceso por terrorismo, además de que se han judicializado otras 6 carpetas de investigación contra otras 10 personas por su probable responsabilidad en el delito de terrorismo, delincuencia organizada, entre otros.

La gobernadora explicó que no todas las personas fueron sorprendidas en el momento de provocar los incendios; algunas fueron detenidas en posesión de indicios relacionados con las quemas, por lo que podrían enfrentar cargos distintos.

Desde el lunes, Proceso solicitó a la Fiscalía detalles sobre las detenciones, sin obtener respuesta. El hermetismo de la institución se ha repetido en otros hechos de alto impacto, como el multihomicidio de 11 personas en Loma de Flores, en Salamanca, y el ataque en un parque de San Francisco del Rincón, donde ocho menores resultaron heridos y dos adultos murieron.

En entrevista, el martes 24 de febrero, se cuestionó a la gobernadora por la falta de información, y ella se comprometió a plantear el tema en la próxima reunión del Grupo de Inteligencia Operativa (GIO).

“En este gobierno hemos pugnado por la transparencia... Es el fiscal quien debe informar, pero con gusto llevaré su inquietud”, afirmó.

Fue el miércoles, alrededor de las 10 de la noche, cuando se difundió un comunicado de prensa firmado por el GIO, en el que se informa no solo la judicialización de los casos de terrorismo, sino la liberación de 18 de las 48 personas detenidas en los opertativos.

“Quedaron en libertad bajo las reservas de ley, al no reunirse por el momento los elementos suficientes para formular imputación en su contra, sin que ello impida que se siga investigando las líneas de investigación que cada caso en particular presenta”, dice el boletín de prensa.

Por su parte, el secretario Juan Mauro González ha insistido en la necesidad de comunicar oportunamente a la población las acciones emprendidas frente a hechos violentos como los del domingo.

“Lo que tengamos que informar, hagámoslo con total claridad. Informar no viola el debido proceso; la ciudadanía necesita estar enterada”, expresó.

La reserva informativa de la Fiscalía ha generado episodios de tensión entre el fiscal Vázquez Alatriste y el secretario González Martínez. En días recientes se hizo público un desacuerdo luego de que el fiscal reclamara a la Secretaría de Seguridad y Paz la difusión de la detención de “al menos tres” presuntos implicados en la masacre de Loma de Flores.

En una entrevista para un noticiero local, Juan Mauro González negó tener una mala relación con el fiscal. “Estoy obligado a llevarme bien”, declaró.

“Hay gobernabilidad en Guanajuato”: autoridades estatales

Aunque este lunes el estado amaneció con negocios y escuelas de todos los niveles cerrados, la gobernadora Libia García Muñoz Ledo y el secretario Juan Mauro González llamaron a la población a retomar sus actividades con la certeza de que la crisis había sido contenida.

Durante la transmisión del programa semanal “Conectando con la Gente”, la gobernadora explicó que la suspensión de clases fue una medida preventiva y no resultado de un riesgo latente. Añadió que las oficinas gubernamentales operaron con normalidad.

“Yo misma tomé la carretera para venir a San Diego de la Unión; no hay ningún bloqueo en Guanajuato, hay libre tránsito en todas las carreteras y caminos. Las gasolineras están abiertas”, afirmó al iniciar una gira por ese municipio.

Por su parte, el secretario de Seguridad sostuvo que desde las 14:00 horas del domingo los hechos violentos habían sido contenidos gracias al despliegue coordinado.

“El mensaje es: salgan a hacer su vida, retomen sus actividades familiares, comerciales y empresariales. Hay gobernabilidad”, expresó.

El funcionario rechazó que se hubiera decretado un toque de queda. No obstante, autoridades municipales de León, Irapuato y Salamanca recomendaron el domingo evitar salir de casa si no era necesario, postura que fue criticada por el secretario estatal.

“Es lamentable que ciertas autoridades hayan querido tomar la narrativa en un afán de protagonismo o por desconocimiento”, señaló, al considerar que mensajes de ese tipo pueden generar la percepción de que las instituciones han sido rebasadas.

Quemas se extendieron hasta la madrugada del lunes

Pese al operativo coordinado entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno, durante la madrugada del lunes se reportaron tres nuevos incendios: uno en León y dos en Celaya, municipio que no había registrado disturbios el domingo.

En León, en la colonia Latinoamericana, poco después de la medianoche se incendió una tienda “Bara”. En Celaya, dos vehículos fueron quemados de manera intencional en la colonia Del Valle. No se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales.

La Secretaría de Seguridad y Paz informó que se investiga si estos últimos hechos están vinculados con la reacción violenta atribuida a la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, señalado como líder del CJNG.