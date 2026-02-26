Seguridad menosprecia ataques en BC tras muerte de "El Mencho": "Se observó capacidad limitada"

Detenidos en Baja California por ataques tras la captura de "El Mencho". Foto: Cortesía FGE

ENSENADA, B. C., (apro) .- Jóvenes sin armas, en su mayoría usados para llevar gasolina e incendiar vehículos, además de que el Estado destinó dos horas para tener el control carretero, formaron parte del panorama en torno a los ataques registrados en Baja California el pasado domingo 22 de febrero, informaron autoridades estatales.

La titular de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), Ma. Elena Andrade Ramírez, así como el general Laureano Carrillo Rodríguez, secretario de Seguridad Ciudadana (SSBC), lo refirieron, el miércoles, con motivo de la pasada oleada de violencia a nivel nacional tras ser abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La fiscal general destacó las 26 detenciones en menos de 24 horas y que estas personas están en proceso de judicialización.

Por su parte, Carrillo Rodríguez puntualizó que los arrestados no contaban con armas de fuego.

“También se observó una capacidad limitada de esta organización delincuencial porque hay muchos detenidos, la mayoría fueron sin armas de fuego. Es gente que no traía un arma de fuego. Hubo detenidos en San Quintín portando, pero fueron los únicos. De ahí en fuera son únicamente jóvenes que fueron con el bidón de combustible para intentar incendiar los vehículos o pararlos sobre las carreteras”, citó sobre el análisis efectuado.

También declaró a la prensa que, conforme a los testimoniales de algunos detenidos, les habrían pagado entre 3 mil y 5 mil pesos por participar en los disturbios.

El general refirió que la estrategia se enfocó primero en tener un control sobre las carreteras y autopistas en el Estado, así como las vías primarias de los municipios, en referencia a las avenidas principales con mayor flujo vehicular.

Indicó que para lograr esto enviaron “la mayor cantidad de efectivos” a las carreteras para lograr ese control.

“Tomamos desde lo que es toda la carretera transpeninsular, parte del Valle de Guadalupe, la carretera que conduce de Mexicali a Tijuana, la parte de Tecate y El Hongo. Hubo mucha presencia de la Guardia Nacional, en coordinación con la Fuerza Estatal y también las fuerzas armadas del Ejército apoyando. Esto es importante porque se trató de mandar toda la fuerza disponible de manera inicial a contra las carreteras porque el principal riesgo estaba en las carreteras”, detalló Carrillo Rodríguez.

El secretario de Seguridad agregó que, posteriormente, siguió la coordinación con empresarios y transportistas, para que redujeran la circulación de vehículos pesados en las carreteras y reducir el margen de posibilidades de que siguieran quemando unidades.

El control se logró a lo largo de dos horas, prosiguió, y para las 14:00 horas, el dispositivo se comenzó a mover hacia las áreas urbanas, pues se tenían eventos de quema de vehículos al interior de las ciudades, principalmente Tijuana (la más afectada), luego Mexicali y Tecate.