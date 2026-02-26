"Siempre hubo control territorial en BC": afirma gobernadora tras ataques por muerte de "El Mencho"

ENSENADA, B. C., (apro) .- La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda aseguró que “siempre hubo control territorial” en Baja California durante los ataques registrados el domingo 22 de febrero, durante la escalada de violencia a nivel nacional con motivo del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La mandataria estatal lo afirmó el miércoles 25 de febrero durante su conferencia matinal, realizada en el municipio de Tecate, donde acudió la fiscal general del Estado (FGE), Ma. Elena Andrade Ramírez, y el general Laureano Carrillo Rodríguez, secretario de Seguridad Ciudadana (SSBC).

Ávila Olmeda reconoció el operativo a cargo de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa en Jalisco, donde fue muerto el líder criminal, mientras que en la región fue activada desde temprano la Mesa de Seguridad y hubo coordinación con los siete municipios.

“Se recuperó muy rápido, casi de manera inmediata, el control territorial en todo el Estado. Siempre hubo control territorial. De hecho, no se recuperó: siempre existió a pesar de los intentos de bloqueos. La Guardia Nacional, y toda la Mesa de Seguridad, actuaron de manera inmediata”, dijo.

Marina del Pilar enfatizó que la FGE actuó con “inmediatez” en “prácticamente todos los hechos que se registraron”.

Como parte de su mensaje, la gobernadora refirió que pidieron el regreso a trabajar a todos los elementos que estaban en su descanso o vacaciones, para que participaran en los operativos.

“Quiero decirles algo: se les pidió a los elementos que estaban descansando que regresaran a trabajar durante todo el domingo. Todos regresaron a sus actividades”, mencionó.

También aseguró que Baja California fue uno de los estados, a nivel nacional, “con más detenciones” y que “no hubo un solo lesionado”, al tiempo de reiterar su reconocimiento ante la coordinación.

Por su parte, la fiscal general Ma. Elena Andrade Ramírez mostró una gráfica donde aparecieron 26 detenidos y 31 incidentes en Baja California.

La mayoría, 15 en total, se registraron en el municipio de Tijuana; le siguieron Mexicali y Tecate, con seis y cuatro casos, respectivamente, mientras que Ensenada contó con tres, San Quintín dos, y uno en Playas de Rosarito.

De estas cifras, hubo 12 ataques contra comercios y 19 vehículos dañados; y de los detenidos, el desglose refirió 14 casos en Tijuana, ocho en Mexicali, y cuatro en San Quintín.

Agregó que, como parte de las labores de activación de cámaras e investigación, hicieron un cateo en Mexicali a raíz de que fue incendiado un “food truck”, donde dieron con un domicilio en el que estaban almacenadas bombas “molotov” y gasolina almacenada.

También indicó que ya fueron detenidos todos los participantes de un incendio en la tienda Coppel y un tractocamión, en el caso del municipio de San Quintín.