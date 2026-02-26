Van siete detenidos por quema de vehículos en Playa del Carmen tras muerte de "El Mencho"

Detenidos por la quema de vehículos en Playa del Carmen tras el abatimiento de "El Mencho". Foto: Especial

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo., (apro) .- Un total de siete personas han sido detenidas en Playa del Carmen por la quema de vehículos el 22 de febrero, lo que coincidió con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, señalado líder fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las últimas seis detenciones fueron reportadas este jueves por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE), que se suma a la aprehensión efectuada de un sujeto días antes.

En Playa del Carmen fueron un total de siete vehículos quemados el pasado domingo en diversas colonias y fraccionamientos, de acuerdo con el reporte emitido en su momento por la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

Vehículo incendiado en Playa del Carmen, Quintana Roo, tras la muerte de "El Mencho". Foto: Especial.

También hubo tres quemas de automóviles en la entrada de Cancún, vía Mérida, que ocasionó el cierre del acceso a la ciudad turística por algunas horas ese mismo día; también se registraron incendios de negocios en Tulum y Cozumel.

Sobre el reporte de la detención en Playa del Carmen, de acuerdo con la Fiscalía, los últimos seis detenidos fueron aprehendidos tras un operativo efectuado por el Grupo Interinstitucional. Al momento de la detención se les relacionó también con los hechos violentos de hace cuatro días.

Este grupo fue detenido en posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, narcóticos y motocicletas.

Aunque los hechos ocurridos el domingo tienen características del delito de terrorismo, descrito en el Código Penal de Quintana Roo, hasta el momento en la agenda de los juzgados penales de primera instancia de Playa del Carmen, no se tiene programada audiencias iniciales por este ilícito.

Las horas posteriores a la quema de vehículos del domingo, generó el abandono de actividades públicas en sitios de interés para la población.

Actualmente en Quintana Roo las actividades de gobierno y en sitios turísticos se desarrollan con normalidad, con una ocupación hotelera por arriba del 80% en los destinos turísticos de Cancún y la Riviera Maya, de acuerdo con el Consejo de Promoción Turística de esta entidad.