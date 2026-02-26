Violencia tras muerte de “El Mencho” dispara robo de autos; 631 vehículos asegurados afectados: AMIS

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En medio de la ola de violencia registrada tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), un total de 631 vehículos asegurados fueron robados, de acuerdo con cifras preliminares dadas a conocer por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

En conferencia de prensa virtual, la directora general de la AMIS, Norma Alicia Rosas, explicó que, del total registrado, 92% de los robos ocurrieron en tres estados ubicados en la zona de influencia operativa del CJNG. Se trata de Jalisco, con 396 unidades; Michoacán, con 101; y Nayarit, con 80.

Además, el volumen de robos registrado durante los hechos del domingo 22 de febrero supera el comportamiento habitual del mes. Según la AMIS, febrero suele registrar en promedio 12 robos diarios.

“Sí traemos un exceso sobre el promedio diario de febrero. El exceso que yo te diría que observamos, fue de 631 vehículos de los que tenemos asegurados. De estos prácticamente tenemos tres entidades que reportaron el 92% de los casos”, comentó la directiva.

Rosas detalló que las aseguradoras han identificado un modus operandi en los robos. En varios casos reportados en Jalisco, una persona armada despojaba al conductor del vehículo para utilizarlo posteriormente en actos vandálicos, como bloqueos carreteros y cierres de vialidades.

Sobre el tipo de unidades robadas, la directiva precisó que el análisis continúa para determinar la proporción entre vehículos particulares y tractocamiones.

Se sigue evaluando el impacto en los comercios asegurados

En cuanto a los daños en comercios, la AMIS reconoció que aún es temprano para tener un corte definitivo. Y es que las personas y negocios apenas comenzaron a presentar reclamaciones debido a que durante los hechos optaron por resguardarse.

“Realmente, en la parte de comercios, es muy temprano para tener datos. ¿Qué está ocurriendo? Que ahí sí cada una de las personas que sufrieron algún tipo de daño lo comienzan a reportar. Se tiene que hacer un ajuste”, reconoció.

De manera aparte, este 25 de febrero, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) informó que la violencia generada tras el abatimiento de “El Mencho” afectó a un millón de establecimientos comerciales, con un costo económico aproximado de 2 mil millones de pesos.