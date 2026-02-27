Acusan formalmente al activista “Chakín” por violar "buenas costumbres" e incitar a la prostitución

NAYARIT (apro) .- La Fiscalía General del Estado de Nayarit (FGENAY) presentó la acusación formal contra el activista Isaac Cárdenas Valdez, conocido como “Chakín”, por presunta violación al artículo relativo a “las buenas costumbres” e incitación a la prostitución, al concluir la etapa de investigación.

La Fiscalía solicitó la pena máxima de tres años de prisión y la suspensión de sus derechos civiles y políticos durante el mismo periodo.

En el documento oficial se detalla que la acusación contempla una multa equivalente a cinco unidades de medida y actualización, con un monto total de 565.70 pesos; trabajo en beneficio de la comunidad durante seis meses; una amonestación pública; la prohibición de acudir a ciertos lugares y medidas de seguridad previstas en el Código Penal, “sustentada en los artículos 55 y 22, párrafo primero, del Código Penal de Nayarit”.

En un video difundido desde su cuenta de Facebook, Cárdenas Valdez afirmó que la evidencia se limita a “declaraciones de dos policías. Eso es lo único que tienen, lamentable”. Señaló que la acusación carece de pruebas documentales o datos concretos que sustenten las imputaciones.

El activista interpretó que la intención principal de la Fiscalía es limitar su participación política. “Creo que, al final, lo que buscan es quitarme mis derechos políticos. No quieren que participe en las boletas electorales, no quieren que sea candidato”, dijo.

Aun así, aseguró que su objetivo es impulsar cambios sociales y abrir espacios de diálogo con la ciudadanía: “Yo convoco a la ciudadanía y al gobierno a establecer mesas de diálogo. Si realmente quieren trascender, ¿por qué no sumar actores que nos interesa que cambien este estado?”

Recordó que otras personas de la sociedad civil también han sido citadas por la Fiscalía, incluyendo a Ulises Rodríguez, periodista de investigación, al articulista Aurice Rodríguez y a cinco integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Nayarit (SUTSEM), vinculados a presuntos ataques a la vía de comunicación.

El activista enfatizó que su actividad política y social no depende de cargos ni de elecciones. “Todos los días hacemos política, desde que salimos a las calles y pedimos mejores servicios públicos. Nadie me va a quitar esa política social que practico. No me interesa ser candidato. Piensan que con eso me van a callar o derrotar, pero no”.

Cárdenas Valdez relató que, a pesar de haber concluido el proceso judicial relacionado con un secuestro y agresión que sufrió, no le han regresado sus pertenencias, incluidas su camioneta y su celular. “Por ley me tienen que regresar esas pertenencias, y eso sí no se vale. Son mis herramientas de trabajo”, declaró.

Anunció que continuará realizando actividades comunitarias para apoyar a quienes resultaron afectados por daños colaterales, incluyendo una kermés y un evento con causa junto con el equipo de Regalando Sonrisas, reiterando su compromiso con la comunidad.

El activista insistió en que la acusación está en curso y que no hay sentencia aún. “No hay nada que esconder; todo será público. Vamos para adelante, no nos dejaremos y no me preocupa estar en las boletas”, señaló, y reafirmó su defensa legal:

“La lucha es por nuestros derechos, porque si nos quedamos callados hoy, mañana desaparecen. Hoy me secuestraron, no me mataron, pero no voy a esperar que me maten”.

Además, convocó al gobernador y a la fiscal del estado a un diálogo público, asegurando que no se declarará culpable de delitos que no cometió: “No voy a declararme culpable de algo que no cometí. La puerta está sobre la mesa para sumar y arreglar las cosas públicamente”.

Cárdenas Valdez también reflexionó sobre la importancia de la participación ciudadana y la vigilancia social. “Todos los días hacemos política en nuestra casa, en nuestra calle, pidiendo mejores servicios públicos. Nadie me va a quitar esa política social que practico”.

Finalmente, agradeció el acompañamiento de la sociedad civil y la ciudadanía, señalando que su activismo es colectivo y continuará defendiendo los derechos de todos. “Estamos vivos, estamos tranquilos en conciencia. Esta lucha es colectiva. No me arrestan solo a mí; arrestan a todas las personas que quieren un mejor Nayarit”, concluyó.

El activista Isaac Cárdenas “Chakín” continuará su proceso judicial tras audiencia de revisión de medidas cautelares del 3 de febrero

Un juez determinó mantener el proceso legal en contra del activista ambiental y promotor cultural Isaac Cárdenas Valdez, conocido como “Chakín”, además de imponer medidas cautelares que le obligan a firmar periódicamente ante la autoridad, permanecer sin salir del estado y someterse a una evaluación psicológica para definir una eventual suspensión del procedimiento.

La audiencia de revisión de medidas cautelares se realizó el pasado 3 de febrero en el Centro Regional de Justicia Penal, donde la defensa promovió una solicitud de suspensión condicional del proceso como mecanismo alternativo; sin embargo, no prosperó.

El Ministerio Público se pronunció en contra, argumentando la necesidad de cumplir previamente diversos procedimientos, postura respaldada por el juez.

La defensa legal sostuvo que los requisitos señalados por la autoridad judicial no están contemplados en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que su aplicación resulta improcedente y genera retrasos.

El equipo jurídico también cuestionó la evaluación psicológica, señalando que no suele solicitarse en casos similares. “Vamos a cumplir, pero es claro que la intención es alargar el procedimiento”, expresó el representante legal, reiterando que insistirán en mecanismos alternativos una vez atendidos los puntos requeridos por la autoridad.

Por su parte, Cárdenas Valdez afirmó que su defensa demostró que no existen elementos probatorios suficientes para sostener la acusación. “Mis abogados plantearon una suspensión del proceso motivada en que no tenían pruebas suficientes para acusarme del delito”, explicó en su video de Facebook.

También aprovechó la audiencia para denunciar presuntas irregularidades en su detención: “Le dije al juez que fui detenido sin orden judicial y que violaron mis derechos al no permitirme hacer una llamada, al golpearme y ridiculizarme”.

Durante la jornada judicial se registró la presencia de activistas sociales, líderes comunitarios y vecinos; sin embargo, el acceso fue limitado: “La audiencia se anunció como pública, pero solo permitieron el acceso a dos personas”.

Al concluir, simpatizantes realizaron una concentración afuera del recinto judicial. Cárdenas reiteró que continuará con su defensa legal y que el proceso seguirá por la vía jurídica.

El caso permanecerá en curso mientras se realice la evaluación psicológica ordenada por la autoridad judicial, cuyo resultado definirá la posibilidad de retomar la solicitud de una salida alterna al proceso penal.