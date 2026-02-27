Alumnos toman la sede de la UAEM por desaparición de una estudiante (Video)

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) mantienen tomado el campus Chamilpa, la sede principal, para exigir la localización con vida de Kimberly y demandar a la rectora, Viridiana Aydeé León Hernández, medidas inmediatas ante la crisis de inseguridad en el campus, donde denuncian intentos de privación de la libertad a dos compañeras y varios asaltos.

Hasta la elaboración de esta nota se mantenía la protesta.

La convocatoria para la protesta fue de la colectiva Morras contra la Violencia Institucional, a la que se sumaron estudiantes de diferentes facultades y semestres, y busca visibilizar la falta de respuesta de la universidad frente a la desaparición de la estudiante de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática. Kimberly Joselin Ramos Beltrán, de 18 años, quien cursa el segundo semestre en esa facultad, y desapareció el pasado viernes 20 de febrero.

Adriana Gómez, miembro de la colectiva, explicó que la protesta se realiza para que la universidad asuma su responsabilidad institucional. “Hoy se cumple una semana exactamente de que Kimberly desapareció y seguimos exigiendo que la universidad tome acción como institución responsable, porque aquí fue donde desapareció nuestra compañera”, dijo.

Además de la desaparición, las manifestantes denunciaron que esta misma semana se reportaron intentos de secuestro y robos dentro del campus.

“El miércoles intentaron secuestrar a dos compañeras por los comedores conocidos como Vipsitos. Una camioneta se les emparejó y un hombre trató de meterlas a la cajuela. Ese mismo miércoles otra compañera reportó que le robaron su mochila y su laptop; alguien se la arrebató y aunque pidió ayuda, no pasó nada”, detalló Gómez.

La activista recordó que el año pasado ocurrió un feminicidio en la universidad, cuyo responsable también era alumno. “Tenemos a una compañera desaparecida y el año pasado tuvimos un feminicidio. No solamente fue de una compañera universitaria, sino que el feminicida también era un alumno”, indicó.

Sobre la seguridad interna, señaló que los Venados, encargados de la vigilancia, son insuficientes frente a la población estudiantil. “Nos están reportando que los Venados son 16 para 40 mil personas que somos parte de la comunidad universitaria solo en Chamilpa. Eso sin contar todas las sedes del estado que tampoco tienen personal de seguridad”, afirmó.

Aunque desde la llegada de la rectora Viridiana León se han incrementado los rondines y sobrevuelos, las estudiantes señalaron que la presencia policial no ha prevenido incidentes. “Sí hay policías en la universidad y aun así siguen desapareciendo nuestras compañeras. No es porque hayamos pedido que no haya policías que exista esta crisis de inseguridad”, declaró Gómez.

Las manifestantes criticaron la falta de sensibilidad y respuesta de la rectora Viridiana frente a los hechos. “Tuvimos que esperar seis días para que la universidad hiciera un posicionamiento respecto a la desaparición de Kimberly y ese comunicado se difundió sin firma. Nadie pone su nombre para decir quién se siente indignado o dolido”, señaló Gómez. Además, sobre la actitud de la rectora ante la situación, afirmó que “brilla por su ausencia”, evidenciando, según las estudiantes, una falta de sensibilidad y atención ante la comunidad universitaria en riesgo.

Sobre su representación como primera mujer al frente de la universidad, Gómez criticó: “Se dice que Viridiana es la primera rectora y mucho que llegamos todas las mujeres, pero aquí las compañeras que estamos pidiendo ver a nuestra rectora no estamos viendo esa sororidad que tanto han dicho en los eventos que tienen con la gobernadora y con la presidenta de la federación”.

Durante la protesta, los manifestantes se concentraron en la entrada principal, donde colocaron cartulinas de protesta, y realizaron una marcha dentro del campus, portando carteles con leyendas como “Quiero venir a estudiar, no preocuparme que me van a levantar”, “UAEM cómplice” y “Queremos estudiar sin miedo”, expresando la preocupación y exigencia de seguridad de la comunidad universitaria.

Hasta ese punto llegó una comitiva de directivos encabezados por el jurídico Ulises Flores, pero no lograron entablar diálogo con las y los inconformes, ya que su posición era que el caso de Kimberly ya se estaba atendiendo por parte de la Fiscalía y que, según ellos, no había razón de ser la protesta.

Hasta el lugar también arribaron visitadoras de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Morelos, quienes presenciaron la concentración y la marcha dentro del campus.

En cuanto al caso de Kimberly, Gómez explicó que la joven envió un mensaje a una compañera avisando que ya había llegado a la universidad tras ser dejada en la ruta por sus padres, pero no pudo ingresar al salón porque aún estaba cerrado. “Kimberly mandó su último mensaje avisando que ya había llegado a la universidad”, indicó. Además, existen videograbaciones de distintas cámaras en rutas y accesos al campus, que hasta ayer no habían sido entregadas a la familia. “Tenemos muchas cámaras y en esas cámaras tiene que estar Kimberly en el interior de la universidad”, afirmó.

Gómez denunció también que la universidad no responde a solicitudes de acceso a pruebas en casos de robos o delitos dentro del campus. “Aquí adentro de la universidad se roban coches y motos casi todos los días. La universidad no coopera con los alumnos; no sabemos para qué nos tienen videograbados todo el tiempo si eso no ayuda a nuestra seguridad”, explicó.

Las manifestantes informaron que acompañaron a la familia en una jornada de búsqueda en el bosque cercano al campus y que no cuentan con información oficial sobre avances en la investigación. Cuando se les acercó el abogado general del campus, solo mencionó que se estaba evaluando la posibilidad de aumentar el número de Venados, sin dar fechas concretas. “No tienen ninguna respuesta concreta de cuándo pasará. Sobre el caso de Kimberly, no sabemos absolutamente nada”, dijo Gómez.

Respecto a la movilización, las estudiantes aseguraron que la toma del campus es indefinida y que no se moverán hasta que la rectora baje personalmente a atenderlas. De acuerdo con información proporcionada a las alumnas, la rectora se encuentra en Ciudad de México, situación que incrementa la molestia de la comunidad por la falta de sensibilidad institucional ante la desaparición de Kimberly y la seguridad en el campus.

Finalmente, reiteraron el llamado a la rectoría para atender directamente a la comunidad universitaria y garantizar medidas efectivas de seguridad. “Le pedimos que baje a escucharnos y que nos diga qué va a hacer. Llevamos más de cuatro años pidiendo acciones concretas y protocolos reales; la universidad se ha negado y cuando las violencias no se atienden, solamente tienden a crecer. Hoy nuevamente tenemos otra compañera desaparecida”, concluyó.

Esta periodista buscó de manera directa a la rectora Viridiana Aydeé León Hernández vía WhatsApp, vía telefónica y a través de su equipo, sin que hasta el momento haya habido alguna respuesta.