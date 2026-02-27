Asesinato de madre buscadora durante visita de Sheinbaum es un mensaje del crimen: colectivo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El asesinato de la madre buscadora Rubí Patricia Gómez Tagle en Mazatlán, Sinaloa, precisamente el día en que el puerto era visitado por la presidenta Claudia Sheinbaum, es un mensaje de la delincuencia organizada, un desafío al Estado mexicano, consideró María Isabel Cruz Bernal, integrante del colectivo Sabuesos Guerreras.

“Creo que es como si (a la presidenta) le estuvieran dando una cachetada y decirle ‘no hay miedo, aquí los que mandamos somos nosotros’. Creo que solo eso era lo que faltaba, que mataran a una buscadora, y creo que eso es un mensaje clarísimo para el Estado. Buscar nos lleva a la muerte, no hay más”, dijo la madre de Yosimar García Cruz, víctima de desaparición forzada el 26 de enero de 2017.

Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en compañía de su Gabinete de Seguridad y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sostenían que en la entidad se habían reducido los homicidios y detenido a miles de presuntos delincuentes, en una vivienda del fraccionamiento Infonavit Jabalíes fue localizado el cuerpo sin vida de Rubí Patricia, madre de Edgar Daniel Gómez Tagle, desparecido el 29 de mayo de 2025 durante “la guerra” que se vive en Sinaloa, e integrante el Colectivo Corazones por una misma Causa.

Cruz Bernal contó que la presencia de Sheinbaum coincidió con la de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Martha Lidia Pérez Gumercindo, quien realiza operativos en la comunidad de El Verde, en el municipio de La Concordia, donde localizaron cinco cuerpos de mineros desaparecidos, así como varias fosas clandestinas.

“El día de ayer la Comisión Nacional de Búsqueda llevó a prospectar a unas familias de otras colectividades a la comunidad El Verde, que es un búnker ahorita, y hoy le tocaba precisamente a Rubí asistir, ir a prospectar ese lugar con su colectivo, pero al ir a buscarla pues ya la encontraron sin vida, desafortunadamente”, abundó.

Cruz Bernal insistió en que la muerte de Rubí Patricia “es un mensaje para la presidenta de la República, porque qué casualidad que está ahí en Mazatlán y sucede esto, cuando sabemos que El Verde es un tema bastante fuerte a nivel nacional e internacional, las familias tienen derecho a ir a revisar si están sus hijos ahí. Entonces, ¿por qué asesinarlas? ¿Por qué matarnos por buscarlos?”.

Más de cinco mil desaparecidos en Sinaloa

Lamentó que en las cifras dadas a conocer por la presidenta Sheinbaum durante su visita a la entidad haya omitido la crisis de desapariciones acentuada con la “guerra” desatada entre dos facciones del Cártel de Sinaloa, luego de que Ismael “El Mayo” Zambada fuera secuestrado por Joaquín Guzmán López y entregado al gobierno de Estados Unidos en agosto de 2024.

“Lo que menos quieren es hablar de las desapariciones, porque ya llevamos más de 137 mil personas desaparecidas en todo el país, eso sin contar a los migrantes, sin contar a las personas que no denuncian, sin contar a los desplazados. Si fuera una cifra real, pues yo creo que nos iríamos hasta más de 300 mil personas desaparecidas

“En Sinaloa tenemos contabilizados entre cinco mil personas en lo que va un año y medio de ‘guerra’, sino es que es un poquito más, cinco mil 500 personas desaparecidas”, sostuvo María Isabel Cruz Bernal.

Asesinato de Rubí Patricia provoca indignación entre colectivos de Sinaloa

Sabuesos Guerreras consideró que “el asesinato de una madre buscadoras durante una gira presidencial es un mensaje de impunidad absoluta por parte de los perpetradores”, colocando a las buscadoras en una “vulnerabilidad total” y demuestra la falta de protección a ese sector.

“No se puede hablar de ‘paz’ ni de ‘avances’ mientras la sangre de una madre buscadora está fresca”, señaló el colectivo, al tiempo que exigió que la investigación del caso sea atraída por la Fiscalía General de la República (FGR) y a la CNB que explique por qué no dio garantías de seguridad a los colectivos.

“Para las madres en Sinaloa, el mensaje es claro: Nadie nos cuida. El asesinato de Rubí Patricia se suma a una lista negra que incluye a Marisela Escobedo, Miriam Rodríguez y tantas otras. La diferencia hoy es la coincidencia temporal con la cúpula del poder, lo que convierte este día en un luto nacional por la justicia”, sentenció el colectivo.

La Brigada Estatal de Búsqueda de Sinaloa lamentó que hayan sido sus propias compañeras quienes hayan descubierto el cuerpo sin vida de Rubí Patricia, “feminicidio que ocurre en un momento de máxima contradicción: exactamente durante la gira presidencial de Claudia Sheinbaum por Sinaloa”, que inició con su conferencia matutina desde la III Región Militar de Mazatlán,

“Mientras las autoridades federales y estatales se reunían en torno a temas de seguridad y bienestar, una buscadora era asesinada en el terreno, evidenciando la brecha entre discursos oficiales y la cruda realidad que enfrentan las madres buscadoras”, destacó el colectivo, que recordó que desde octubre de 2025, María de los Ángeles Valenzuela, integrante de Corazones Unidos por una misma Causa, fue privada de libertad y está en condición de desaparecida.

La Brigada de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de Sinaloa exigió una investigación “pronta, imparcial y exhaustiva” por parte de autoridades federales y estatales, la aplicación de protocolos internacionales de protección a los colectivos y poner “fin definitivo a la impunidad que permite que quienes buscan a sus desaparecidos terminen convertidas en víctimas”.