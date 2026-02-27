Asesinato de Rubí Patricia Gómez “atenta contra el derecho a buscar”: Ibero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante el crimen de Rubí Patricia Gómez Tagle, ocurrido durante la visita de Claudia Sheinbaum durante su visita a Mazatlán, Sinaloa, el primero de un familiar de personas desaparecidas en 2026 y el número 34 desde 2010, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana alertó que “atenta contra el derecho a buscar, a la verdad y a la justicia”.

En un comunicado, el PDH resaltó que la muerte de Gómez Tagle, integrante del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa, ocurrido este viernes, demuestra que mientras la presidenta Sheinbaum hablaba de “una baja en los índices delictivos”, la realidad en Mazatlán “nos demuestra otra cosa, un mensaje de impunidad absoluta”.

El programa de la Ibero recordó que Sinaloa “es el estado con mayor tasa de personas desaparecidas y no localizadas del país, con 29.9 casos por cada 100 mil habitantes” además de que, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Nacional (SESNSP), “en enero, el promedio diario de homicidios fue de 3.42, lo que equivale a 106 asesinatos mensuales”, en tanto que desde 2024 se han cometido 100 homicidios por mes.

“El asesinato de Rubí ocurre en un estado profundamente azotado por la violencia, donde en los últimos meses se han sumado tragedias como la desaparición de 10 mineros en Concordia y de cinco estudiantes en el tramo carretero Los Mochis-Ahome, así como el asesinato de más de 100 niños y niñas en los últimos diecisiete meses, además del atentado contra Elizabeth Montoya y Sergio Torres, de la bancada de Movimiento Ciudadano, en la ciudad de Culiacán”, asentó el PDH.

Para la Ibero, el asesinato de Rubí Patricia “no sólo arrebata una vida, sino que atenta contra el derecho a buscar, a la verdad y a la justicia”.

El PDH de la Universidad Iberoamericana exigió a las autoridades “una investigación pronta exhaustiva y con perspectiva de derecho humanos, así como garantías efectivas de protección para todas las personas buscadoras”.

Tras solidarizarse con la familia de Rubí Patricia y con sus compañeros, el PDH de la Universidad Iberoamericana puntualizó que “su lucha no deber ser silenciada por la violencia” y que para los familiares de personas desaparecidas “buscar a quien se ama no debe costar la vida”.