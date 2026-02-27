Auditoría detectó inconsistencias en la nómina del Congreso de Morelos de 2024. Foto: congresomorelos.gob

CUERNAVACA, Mor. (apro).- La revisión de la cuenta pública 2024 de la LV Legislatura con mayoría Morena, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), detectó inconsistencias en la nómina del Congreso de Morelos: trabajadores que no aparecen en los registros oficiales, pagos que no coinciden con la documentación fiscal y posibles irregularidades financieras. El centro de investigación Morelos Rinde Cuentas, especializado en transparencia, advierte que la actual legislatura —también morenista— podría estar reproduciendo el mismo patrón de opacidad y manejo cuestionable de recursos públicos.

En su informe, la ASF señaló que el Congreso “tiene o tuvo 644 empleados”, cifra que no coincide con la información publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), donde se reportó un número considerablemente menor durante ese mismo ejercicio. La auditoría también observó que, en algunos casos, los pagos realizados no correspondían al tabulador autorizado y que existían diferencias entre los comprobantes fiscales emitidos y lo reportado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Derivado de estas observaciones, la ASF dio vista al SAT para que realizara una auditoría específica y revisara la congruencia de la información fiscal vinculada con la nómina del Poder Legislativo.

Roberto Salinas, director de Morelos Rinde Cuentas, subrayó que la revisión evidenció una brecha significativa entre lo auditado y lo transparentado. “La Auditoría Superior de la Federación mostró que el Congreso tiene o tuvo 644 empleados”, señaló, y contrastó que en la PNT se reportó “un número mucho menor, cerca de 184 en todo ese año”.

Añadió que la ASF incluso señaló que algunos pagos no correspondían al tabulador o no coincidían con los comprobantes fiscales, y recordó que encargó al SAT realizar la auditoría correspondiente. Desde su perspectiva, estas observaciones reflejan posibles fallas estructurales en el control y publicación de la nómina legislativa.

Con base en esta experiencia, Salinas revisó la información de 2025 y advirtió posibles inconsistencias similares. Según la cuenta pública más reciente, el Congreso reporta un gasto de 215 millones de pesos en el capítulo de Servicios Personales, sin incluir otros conceptos presupuestales.

“Esto es aparte de lo que pueda venir en el capítulo 3000, Servicios Oficiales, y de las asignaciones para diputados, que suman alrededor de 90 millones. Además, los recursos destinados a asesorías y honorarios podrían ser cerca de 20 millones según servicios profesionales, científicos y técnicos”, precisó.

Al comparar el monto global de 215 millones con lo publicado en la PNT, se observa una diferencia relevante. “En la plataforma solo aparecen 116 millones, prácticamente entre 8 y 12 millones por mes”, indicó.

Respecto al número de personas registradas, Salinas señaló que en la plataforma se reportan entre 131 y 145, cifra que no guarda proporción con el total ejercido en servicios personales. “Ahí hay cerca de 100 millones de pesos en sueldos que no están debidamente justificados”, sostuvo.

Salinas aclaró que el análisis de 2025 se basa en información pública y antecedentes de la ASF. “Suponemos que no se está publicando toda la gente que está en la nómina; como lo vimos en 2024, podría estar sucediendo en 2025 y en otros años”, afirmó.

También advirtió sobre posibles implicaciones: “Podría haber personas que no trabajan realmente en el Congreso, los llamados ‘aviadores’, prestando solo su nombre para cobrar. Esto podría tener repercusiones futuras en jubilaciones”.

Finalmente, consideró necesario que el Congreso fortalezca la rendición de cuentas. “Es muy importante que cumpla con la transparencia, algo que no se ha hecho al menos en las últimas legislaturas”, expresó.

Congreso de Morelos colaboró con ASF por observaciones a nómina 2024; actual legislatura descarta irregularidades

El presidente del Congreso, Isaac Pimentel Mejía, informó que el Poder Legislativo mantiene colaboración con la ASF tras las observaciones a la nómina de 2024, correspondientes al cierre de la legislatura anterior.

Explicó que las revisiones derivan de procesos administrativos previos a su presidencia. “Es un tema del cierre de la legislatura pasada. Yo llegué hace seis meses. Cuando estaba la diputada Yadmín, se entregaron las comprobaciones solicitadas”, señaló.

Indicó que será la ASF quien determine posibles responsabilidades al concluir la auditoría. “Somos respetuosos de lo que audita la ASF. Quien fungía como presidente en ese momento deberá rendir cuentas. No podemos afirmar que se trate de aviadores hasta que concluyan las investigaciones”, sostuvo.

Respecto a la documentación que presuntamente no respalda pagos de alrededor de 180 trabajadores, aclaró que ello no confirma irregularidades laborales. “No se confirma que hayan sido aviadores; pudieron ser trabajadores reales cuya documentación no quedó resguardada o entregada durante la entrega-recepción”, afirmó.

El legislador explicó que las diferencias detectadas en plazas y recursos corresponden a ajustes administrativos entre legislaturas y no necesariamente a irregularidades financieras. Cada legislatura aprueba su propia estructura administrativa, lo que provoca variaciones en la información presupuestal.

“Cada legislatura hace su propio organigrama. Al inicio de esta quincuagésima sexta legislatura realizamos otro”, agregó. Las modificaciones deberán comprobarse en los procesos de fiscalización correspondientes, y cualquier investigación derivada de diferencias documentales será responsabilidad de las autoridades competentes.

Actual legislatura garantiza transparencia y niega existencia de “aviadores”

Sobre el funcionamiento actual, Pimentel Mejía aseguró que la integración de personal se mantiene bajo controles administrativos y descartó trabajadores que cobren sin desempeñar funciones. “Cada diputado cuenta con cinco colaboradores en nómina. El resto son sindicalizados y supernumerarios de legislaturas anteriores”, explicó.

Detalló que el Congreso enfrenta compromisos financieros acumulados, con más de 250 millones de pesos en jubilados, pensionados, sindicalizados y supernumerarios de varias legislaturas.

Respecto a posibles irregularidades, reiteró que el manejo administrativo se realiza con transparencia. “Sí, totalmente. Estamos haciendo las cosas transparentes y seguiremos en esa línea”, afirmó.

Precisó que, hasta el momento, no ha recibido notificación sobre auditoría del ejercicio fiscal 2025. “No tenemos notificación ni se ha iniciado la auditoría 2025. Las observaciones se generarán cuando inicie formalmente el proceso fiscalizador”.

Finalmente, aseguró que el Congreso continuará entregando la información requerida por las autoridades federales. “Todo lo que solicite la ASF será entregado para garantizar la investigación y el deslinde de responsabilidades”, concluyó.