Condenan violencia de gobierno de Oaxaca contra Comité de padres y madres de familia indígenas. Foto: Cuartoscuro / Carolina Jiménez

OAXACA, Oax. (apro).- El Comité de Defensa de Derechos Humanos Gobixha (Código DH) emitió una Acción Urgente por el desalojo que implementó el gobierno de Salomón Jara Cruz contra el Comité de padres y madres de familia de la comunidad indígena Ikojts de San Dionisio del Mar, quien exigió la destitución de maestros y maestras del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE 26) por graves faltas cometidas contra los estudiantes.

El desalojo ocurrió alrededor de las tres de la tarde en el puente Cazadero donde los padres de familia instalaron un bloqueo para ser atendidos por las autoridades gubernamentales, sin embargo, fueron desalojados violentamente con disparos al aire y bombas de gas lacrimógeno por parte de la policía estatal fuertemente armada.

En el desalojo, fueron detenidos con lujo de violencia, los pobladores Francisco Pineda y Arnulfo Pérez durante.

San Dionisio del Mar es una comunidad indígena Ikojts ubicada en la Laguna Superior del Istmo de Tehuantepec y ha buscado desde hace casi un año la solución a una serie de problemáticas que enfrenta la comunidad educativa del CECYTE 26, razón por la cual el Comité de padres y madres de familia han sostenido reuniones con las autoridades del CECYTE sin que hasta la fecha haya una solución a las diversas problemáticas planteadas.

Los inconformes alegan maltrato psicológico, violencia, discriminación y racismo, clases virtuales en una comunidad que no tiene internet desde hace dos años, entre otras situaciones.

Ante la falta de respuesta de la Dirección del CECYTE, donde presentaron sus inconformidades apoyados por la autoridad municipal, han interpuesto una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, sin que haya una solución hasta el momento.

Por lo anterior, el Comité de Defensa de Derechos Humanos Gobixha expresa su total rechazo a la violencia que en vez del diálogo se ha ejercido contra padres, madres y pobladores de San Dionisio del Mar.

Es por ello que demandaron “al gobierno del Estado la instalación de una mesa de diálogo para atender las diversas demandas de la población de San Dionisio del Mar, toda vez que el delegado de paz estuvo presente en el bloqueo, minutos antes de iniciar el desalojo.

De igual forma, exigen la presentación de las personas detenidas Francisco Pineda y Arnulfo Pérez toda vez que se desconoce su paradero y las condiciones en que se encuentran.

Además, exigieron a la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) su actuar pronto en este conflicto y acompañe la búsqueda de las personas detenidas para verificar su situación jurídica e integridad física, toda vez que tiene conocimiento puntual los hechos en torno al conflicto que enfrenta San Dionisio del Mar.

Finalmente, pidieron a las organizaciones solidarias que estén pendientes de la situación en torno a San Dionisio del Mar, en el Istmo de Tehuantepec, donde se mueven fuertes intereses políticos y de cacicazgos locales.