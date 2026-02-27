Detienen a siete presuntos integrantes de una célula delictiva vinculada a "Los Cromo" en Oaxaca

Presuntos integrantes de una célula delictiva ligada a "Los Cromo". Foto: Fiscalía General del Estado de Oaxaca

OAXACA, Oax., (apro) .- Una célula delictiva ligada con “Los Cromos”, considerada la principal generadora de violencia en San Blas Atempa, fue desarticulada con la detención de siete integrantes a los que se les decomisó una subametralladora, así como diferentes dosis de drogas empaquetadas, confirmó la Fiscalía General de Oaxaca (FGEO).

Luego de la desarticulación de la principal célula delictiva que operaba en la población de San Blas Atempa, el Gabinete de Seguridad los trasladó a instalaciones de los Valles Centrales para iniciar el proceso legal en su contra.

Se trata de cinco personas adultas del sexo masculino, identificados como: G.J.M., E.F.E., G.M.L.H., A.M.O. y C.M.L.M., así como un adolescente -de quien se reservan sus datos por ley- y una mujer identificada por las iniciales R.J.V.

Los hechos ocurrieron la mañana del 25 de febrero de 2026, cuando elementos de distintas corporaciones que conforman el Gabinete de Seguridad realizaban recorridos por calles de San Blas Atempa, cuando se percataron que un grupo de personas realizaba disparos en inmediaciones de la colonia Conasupo.

Los agresores huyeron del lugar, hasta llegar a una vivienda donde se resguardaron, sitio a donde llegaron las Fuerzas Federales y Estatales para implementar un operativo de ingreso, extracción y detención de este grupo de personas, pues realizaban disparos en contra de los elementos de seguridad.

Gracias al despliegue táctico, siete personas fueron detenidas, además que aseguraron armas de fuego, entre ellas una subametralladora, así como diferentes dosis de drogas empaquetadas y rotuladas para su distribución en distintas zonas de esa población.

Los trabajos de inteligencia criminal revelaron que las personas detenidas formarían parte de una célula delictiva ligada con “Los Cromos”, considerada la principal generadora de violencia en San Blas Atempa, que se dedicaba principalmente a la venta y distribución de drogas en la población, así como otros delitos ligados a esta actividad.

Tras su detención, la FGEO junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en estrecha coordinación con Guardia Nacional (GN), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Secretaría de Marina (Semar); realizaron los trabajos de extracción del Istmo de las personas detenidas, que fueron trasladadas a los Valles Centrales para dar trámite a los procesos legales correspondientes.