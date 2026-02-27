El camionero Bulmaro Herrera desapareció durante narcobloqueos en Veracruz

XALAPA, Ver. (apro).– La Fiscalía General de Veracruz abrió una carpeta de investigación por la desaparición del camionero Bulmaro Herrera Bandala, reportada en el municipio de Álamo Temapache, tras los bloqueos carreteros e incendios de vehículos registrados en la región norte.

La dependencia informó que inició la carpeta TXP/FIM/FEADPD/011/2026, luego de la denuncia presentada por familiares. La desaparición se enmarca en los hechos violentos ocurridos ese día, cuando se reportaron bloqueos y quema de unidades en distintos puntos del estado.

De acuerdo con los reportes, el conductor manejaba un camión tipo torton marca Dina, color verde, cuando fue interceptado e incendiado en el punto conocido como “El 14”, sobre la carretera Álamo–Tihuatlán. La unidad fue identificada por sus familiares mediante fotografías difundidas en medios y redes sociales.

Desde entonces, se desconoce el paradero del transportista, dedicado al traslado de cítricos en la región.

La información sobre la apertura del expediente se hizo pública después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordara el caso durante su conferencia matutina. Señaló que la búsqueda continúa y consideró “probable” que el conductor haya sido obligado a descender de su unidad durante los hechos violentos en Álamo Temapache.

Previamente, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, había declarado que no existía denuncia formal por la desaparición del chofer cuando fue cuestionada tras los hechos de violencia ocurridos el lunes.

Posteriormente, el miércoles, durante un evento público, volvió a ser interrogada sobre el tema y la situación de seguridad en el estado, a lo que respondió: “No voy a responder eso, vengo a un evento precioso”. Aunque ya la comisión estatal de búsqueda había emitido una ficha de la desaparición.

La detención y posterior muerte de Nemesio Oseguera "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), desató el domingo 22 de febrero bloqueos, enfrentamientos y quema de vehículos en por lo menos 20 estados del país, incluido Veracruz.