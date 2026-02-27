El PVEM se deslinda de Pedro Segura, su excandidato a gobernador de Guerrero

Pedro Segura, excandidato a la gubernatura de Guerrero. Foto: Tomada de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se deslindó de su excandidato a la gubernatura de Guerrero, Pedro Segura, por supuestamente intentar interpretar una canción dedicada a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes “El Mencho” el pasado miércoles en su rancho de Tepecoacuilco.

Tras darse a conocer el video, el excandidato publicó otro video en el que lanzó amenazas contra Carlos Loret de Mola.

En un comunicado, el PVEM afirmó que Pedro Segura no es militante del partido y tampoco es parte de su estructura interna, aunque reconoce que fue postulado en 2021 como candidato externo por Guerrero dentro de la coalición integrada por el Partido del Trabajo (PT) y el PVEM.

También detalla que, después del proceso electoral de 2021, el Partido Verde no mantiene ni ha mantenido desde entonces relación, coordinación o comunicación alguna con Pedro Segura.

“Pedro Segura no es ni ha sido militante del Partido Verde, tampoco ha formado parte de nuestra estructura interna. El ciudadano Pedro Segura Valladares fue postulado en 2021 como candidato externo. dentro de la coalición integrada por el PT y el Partido Verde Ecologista de México, participación limitada estrictamente al proceso electoral de ese año.

Para finalizar, el PVEM condenó cualquier acto de apología del delito o intento de glorificación de la vida criminal y enfatizó que respaldarán cualquier actuación de las autoridades para determinar cualquier responsabilidad en la que pudiera haber incurrido Pedro Segura.