En Sinaloa se incautó el 20% de todas las armas aseguradas en México: García Harfuch

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, con la presidenta Claudia Sheinbaum en Sinaloa, el viernes 27 de febrero de 2025. Foto: Especial

CULIACÁN, Sin., (apro) .- Una de cada cinco armas que se aseguran en el país, han sido incautadas en Sinaloa, según datos del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

En su intervención durante la conferencia del pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que se realiza en Mazatlán, el funcionario federal dio a conocer parte de los resultados en la estrategia de seguridad, luego de lo que explicó como una “escisión” del Cártel de Sinaloa, en referencia al conflicto que tienen Chapitos y Mayos desde septiembre de 2024.

Desde esa fecha, dijo, se han asegurado 4 mil 850 armas de fuego entre las que se encuentran rifles Barret calibre .50, lanzagranadas y más de 1 millón de cartuchos junto a más de 5 mil artefactos explosivos o bombas artesanales.

Esto equivale al 20% del total de armas aseguradas en el territorio nacional.

En su intervención desde la Tercera Región Militar, sede de la conferencia, García Harfuch explicó, además, que han sido detenidas en ese lapso 2 mil 225 personas por delitos de alto impacto, mientras que, del 1 de octubre del 2024 al 15 de febrero de 2026, se han asegurado 33 toneladas de droga, además de que el Ejército y la Marina han desmantelado 1 mil 942 laboratorios y áreas de concentración para la producción de metanfetaminas.

Sin embargo, a pesar de los aseguramientos, la violencia por la confrontación de las facciones de los Chapitos y Mayos se mantiene en la entidad que ha cobrado la vida de más de 3 mil personas y colocado, además, a Sinaloa como uno de los estados con mayor incidencia en homicidios dolosos, a pesar de la baja que presumen autoridades federales.