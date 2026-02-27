Exhiben gasto de escoltas de diputado morenista en un espectacular de Mexicali

ENSENADA, B. C., (apro) .- El diputado local morenista, Juan Manuel Molina García, fue exhibido en un espectacular colocado en el municipio de Mexicali, Baja California, en el que se le señaló de contar con escoltas desde hace 17 años y con pagos superiores a los 100 mil pesos mensuales.

De acuerdo con la prensa local, el anuncio gigante fue notado durante la mañana del 25 de febrero, sobre la calzada Independencia, a la altura de la Clínica 28 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en una de las zonas más transitadas de la capital bajacaliforniana.

“¿Por qué el diputado Juan Manuel Molina García tiene 3 escoltas pagados por el pueblo desde hace 17 años? Costo promedio mensual: 120 mil pesos”, se lee, además de que está firmado por un grupo identificado como “Cachanillas unidos contra la corrupción”.

Cuestionado al respecto por parte de medios de comunicación, el legislador comparó su situación con la gente que le “dedica un día a la semana a la iglesia”, “un día de la semana al futbol americano” o “un día a su familia”, pero que esta atención hacia él “parece una situación clínica”.

“Está suave la foto, por cierto... Dicen que en el tema del bullying, el que está persiguiendo a otros algo le faltó en su casa, algo necesitaba. Y no hay que tomarlo como una criminalización, sino como alguien que necesita ayuda, pero hay que gente que se dedica a buscar pajas en los ojos ajenos”, expresó.

Sin embargo, ante el cuestionamiento de los reporteros, Juan Manuel Molina García no confirmó, o rechazó, que cuente con este personal o el supuesto costo que se le destina a los mismos.

También rechazó que proceda de manera legal para esta cuestión, pues “tiene cosas más importantes qué hacer”.

“Yo no te podría dar ese dato porque eso tendría que emitirlo otras entidades… lo que podría decir es que he sido diputado menos de ese tiempo. Ustedes saquen las cuentas porque me regresé a mi despacho. Tendría que ser 17 años diputado para que eso pudiera siquiera ser posible, pero he sido aproximadamente 11 años”, agregó al preguntarle sobre los montos.

“Está justificado”: alcaldesa Norma Bustamante

Al ser los escoltas enviados de corporaciones estatales o municipales, como la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali, también fue consultada la alcaldesa Norma Alicia Bustamante Martínez, quien aseguró que “está totalmente justificado” porque cuentan con un documento del gobierno estatal donde “se considera riesgo para que tenga escolta”.

“Y ese documento recién nos lo han enviado. Yo no sabía esa cifra, apenas la vi anunciada en un letrero, pero yo no creo. Sinceramente no lo creo. No le puedo decir ni sí ni no. Lo calcularemos, lo checaremos. Me acabo de enterar”, contestó la presidenta municipal.