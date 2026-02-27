Familiares exigen aparición con vida de exagente de la Fiscalía de Chiapas. Foto: Especial

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Familiares de Elías Alonso Urbina Cruz, exagente de la Fiscalía General del Estado y exintegrante de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal —grupo de élite creado para combatir a la delincuencia organizada—, instalaron un plantón frente a la sede del Poder Ejecutivo estatal para exigir su aparición con vida, tras cumplirse una semana de su desaparición.

Los manifestantes demandaron justicia y la localización inmediata del hombre de 34 años, originario del municipio de Villa Corzo.

Como parte de la protesta, los familiares colocaron mantas con su fotografía en distintos puntos de la ciudad, así como en un puente peatonal ubicado frente a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, en un intento por visibilizar el caso.

La esposa de la víctima, Valeria, señaló directamente a César Madrid Brindis, identificado como mando de la Secretaría de Seguridad del Pueblo en la región de la Frailesca, como presunto responsable de la desaparición. Afirmó que su esposo acudió a una cita con él debido a la relación de amistad que mantenían.

Asimismo, exigió al titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, que “lo devuelva sano y salvo”.

Valeria aseguró que su marido abordó la patrulla de César Madrid y que en la desaparición participaron al menos tres elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal. “Hay pruebas y videos de cuando se lo llevaron”, afirmó.

De acuerdo con su testimonio, el último contacto con Urbina Cruz ocurrió el pasado 19 de febrero, luego de que acudiera a una reunión en el municipio de Villaflores, donde presuntamente le ofrecieron una oportunidad de trabajo.

Aunque la familia sostiene que el ex agente fue detenido, denunciaron que ni la Secretaría de Seguridad del Pueblo ni la Fiscalía General del Estado de Chiapas han proporcionado información oficial sobre su paradero. “Ellos saben que pasó, porque hay pruebas y videos”, afirmó.

Hasta el momento, la Fiscalía tampoco ha informado públicamente sobre la desaparición del ex agente ni sobre la presunta detención del mando señalado, relacionado con el grupo Pakal.