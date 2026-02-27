La CIDH condena la muerte de dos niñas haitianas en centro migratorio de Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la muerte de dos niñas migrantes haitianas en Oaxaca, cuyos cuerpos fueron encontrados en una fosa séptica en un centro migratorio del estado el pasado 24 de febrero.

“La Comisión toma nota del inicio de la investigación e insta al Estado a continuarla con debida diligencia reforzada a fin de juzgar y sancionar a los responsables. Asimismo, llama a asegurar la asistencia integral a la madre, el trato digno de los cuerpos, y una reparación integral.”

Resalta que “los Estados deben garantizar la vida e integridad de la niñez en movilidad humana, y asegurar condiciones dignas de tránsito. Ello implica evitar cualquier medida que pudiera constituir privación de la libertad”.

El pasado 24 de febrero, dos niñas de 6 años que estaban albergadas junto con su madre en el centro de transición Casa Pato del DIF-Oaxaca cayeron a una fosa séptica, donde murieron.

Aunque el gobierno del estado informó que la directora general del Sistema DIF Oaxaca, Maribel Salinas Velasco, y la coordinadora general de Albergues del DIF Oaxaca, Cristina Ramírez Vargas, así como la responsable de Casa Pato fueron destituidas y la Fiscalía detuvo a tres trabajadores del DIF, las condenas siguen escalando por la negligencia u omisión de las autoridades.

En un comunicado inusual, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Internacional para las Migraciones y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia exigieron que se investigue a fondo la muerte de dos niñas haitianas ocurrida en el interior del Centro de Asistencia Social de tránsito Casa Pato, un albergue ubicado en las inmediaciones de San Raymundo Jalpan, municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca, que opera bajo la administración del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Oaxaca.

En un comunicado conjunto lamentaron el fallecimiento de las menores y ofrecieron apoyo técnico para fortalecer la supervisión del centro y garantizar la dignidad y seguridad de las personas migrantes y refugiadas que se encuentran bajo el cuidado del Estado mexicano.

“Confiamos en que la pérdida de vidas en este espacio gubernamental se investigará exhaustivamente”, señaló ACNUR México.