Llegan a Chiapas tres féretros de oficiales de la GN que fallecieron en operativo contra “El Mencho" (Video)

Llegan a Chiapas tres féretros de oficiales de la GN que fallecieron en operativo contra “El Mencho". Foto: Especial

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La noche del miércoles 25 de febrero arribaron al Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo los féretros de tres oficiales de la Guardia Nacional (GN), quienes perdieron la vida en cumplimiento de su deber durante el operativo del pasado domingo, en el que fuerzas federales lograron la captura del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Cubiertos con la bandera mexicana, los tres ataúdes llegaron en un avión militar y fueron recibidos por personal de la corporación, que montó guardia de honor como lo marca el protocolo castrense.

Posteriormente, la Funeraria La Económica trasladó los féretros a los municipios de Pichucalco, Cintalapa y Copainalá, donde esa misma noche comenzaron a ser velados en domicilios particulares, este jueves fueron sepultados en los panteones de su localidad.

Los tres jóvenes provenían de familias campesinas de escasos recursos y encontraron en su ingreso a la Guardia Nacional una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida y las de sus seres queridos.

En Cintalapa, cientos de pobladores se congregaron para despedir a José Guadalupe López. Desde la llegada del féretro fue recibido con aplausos, vivas y música, acompañándolo hasta el panteón municipal en un cortejo resguardado por elementos de la Guardia Nacional.

El Tecnológico Nacional de México Campus Cintalapa publicó una esquela en sus redes sociales, donde destacó la valentía, entrega y alto sentido del deber del joven elemento. “José Guadalupe es un ejemplo de honor, lealtad y amor por México, por lo que permanecerá en nuestra memoria como testimonio de servicio y compromiso con la patria”, expresó la comunidad académica.

En redes sociales, ciudadanos chiapanecos manifestaron su solidaridad con las familias. “No están solos, su dolor es el dolor de todo Chiapas y de todo el país”, escribió un usuario. Otro señaló: “Nuestros tres caídos son los verdaderos guardianes de la paz”.

El ayuntamiento de Pantepec también expresó sus condolencias a través de su página oficial, donde publicó la fotografía de dos de las víctimas con la leyenda: “Descansen en paz dos héroes chiapanecos”. El cabildo que preside Osmar William Velasco García indicó que se une al luto por la partida de los jóvenes que “cayeron en cumplimiento de su deber en defensa de la nación”.

“Uno de ellos es originario de Pichucalco y el otro nuestro vecino de Copainalá, hijos de esta tierra noble y trabajadora que hoy los entrega al cielo vistiendo el uniforme con honor y profundo amor a la patria. Estos guardianes dieron todo sin pedir nada a cambio, demostrando el más alto sentido del deber y compromiso con México”, expresó el ayuntamiento.

Reflexión sobre el contexto social

El economista de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), Gerardo Coutiño, reflexionó sobre el trasfondo social de estos hechos. Señaló que muchos jóvenes se integran a las Fuerzas Armadas como una vía para escapar de la pobreza y la falta de oportunidades, buscando estabilidad laboral y beneficios educativos para ellos y sus familias.

Añadió que resulta paradójico que tanto soldados como integrantes de grupos delictivos provengan, en muchos casos, de sectores marginados. Explicó que la desigualdad económica expone a los jóvenes más pobres a ser reclutados, ya sea de manera legal o forzada, pagando lo que describió como una especie de “impuesto de sangre” derivado de las condiciones estructurales de exclusión.

La repatriación de los cuerpos ha conmovido profundamente a la población chiapaneca, que se volcó en muestras de respeto y solidaridad para despedir a los tres jóvenes elementos, reconocidos por sus comunidades como héroes que entregaron su vida en servicio de la nación.