Localizan sin vida a estadounidense desaparecido en Sonora

CIUDAD DE MÉXICO (AP).— El estadounidense Patrick Joseph Weber fue hallado sin vida en un muelle de la localidad de Guaymas, Sonora, anunciaron las autoridades locales, que vincularon su fallecimiento a la ruptura de una arteria en el cuello.

El cuerpo de Weber, quien fue visto con vida por última vez el 22 de febrero, fue localizado en el embarcadero de San Carlos, municipio de Guaymas, debajo de un velero contiguo al de su propiedad, indicó en un comunicado la Fiscalía de Sonora, donde se encuentra esa localidad. La desaparición del estadounidense, de 71 años, fue reportada la víspera ante las autoridades locales.

Según las investigaciones preliminares, no se hallaron indicios de violencia ni de saqueo en su departamento, ni en la embarcación y el vehículo de su propiedad que estaba en un estacionamiento del lugar. Al momento del hallazgo el cuerpo traía su ropa, su teléfono celular y su cartera.

Horas después, la fiscalía estatal informó que los resultados de la necropsia descartaron que Weber haya muerto por causas violentas.

"El dictamen médico determinó que la muerte se produjo por la ruptura de una arteria principal del cuello derivada de una condición médica previa y no asociada a violencia", informó el Ministerio Público en un comunicado.

The Associated Press le solicitó a la embajada de Estados Unidos sus comentarios, pero hasta el momento no había respondido.