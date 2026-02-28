Detienen en Ciudad del Carmen a mujer tras viralizarse videos de agresión contra su bebé de 10 meses. Foto: Centro de Justicia para las Mujeres de Ciudad del Carmen

CIUDAD DEL CARMEN, Camp. (apro).- Johana G.H. fue detenida en Ciudad del Carmen, Campeche, por presuntamente cometer el delito de maltrato infantil. En redes sociales publicaron unos videos que exhibieron a la mujer — que de acuerdo usuarios tiene entre 25 y 30 años de edad — golpeando e insultando a su bebé, que según trascendió tiene apenas 10 meses de edad.

En los videos se escucha a Johana insultar al menor y jalarlo bruscamente de la ropa.

“¡Maldito fastidio contigo! ¡Ya verga, ya! ¡Toma verga! ¡Toma, toma! ¡Cállate un rato, ya me tienes cansada!” (sic), le grita al bebé.

Según información proporcionada por fuentes cercanas a las autoridades, los videos fueron difundidos en Facebook por el padre del bebé, Luis A. L., luego de la separación de la pareja sentimental.

Tras la difusión, las personas vecinas de la mujer, de la colonia 23 de Julio, cerca de la avenida Abasolo en Ciudad del Carmen, la intentaron linchar; por lo que intervino la policía municipal. Cuando Johana subió a la unidad de la policía se escuchaban los reclamos por agredir a un menor.

“¡Vieja perra!” “¡No llores!” “¡Déjenla allá adentro!”, le gritaban.

Cabe mencionar que según fuentes cercanas a la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), los videos no son recientes, es decir, no hubo flagrancia en el delito.

Johana fue puesta a disposición del Centro de Justicia para las Mujeres de Ciudad del Carmen, trascendió que el Sistema DIF del municipio pidió iniciar la investigación por el delito de omisión de auxilio o cuidado.

El bebé fue localizado en casa de un familiar de la joven y quedó bajo resguardo del Estado de momento. El padre del menor, Luis también será requerido por las autoridades. Podrían enfrentar cargos por maltrato infantil y violencia.