Detienen a estudiante de la UAEM que estaría relacionado con desaparición de alumna

Fuentes estatales señalan que el detenido formaba parte del círculo cercano de la joven y que las autoridades mantienen la recopilación de evidencias y testimonios para determinar su implicación.

Estrella Pedroza

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Autoridades estatales confirmaron la detención de un estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), por su presunta relación con la desaparición de Kimberly Joselin Ramos Beltrán, alumna de segundo semestre de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática.

Kimberly, de 18 años, acudió a clases el viernes 20 de febrero, pero perdió contacto con su familia, informó su tío Ernesto Ramos. Fue vista por última vez al abordar la ruta número 1 sobre la avenida Morelos; en un mensaje enviado a su madre indicó que había llegado a su facultad, en el Campus Chamilpa. Después de eso dejó de comunicarse y no regresó a casa.

De acuerdo con fuentes estatales consultadas por este medio, el joven detenido —identificado de manera preliminar como Daniel “N”— formaba parte del círculo cercano de la estudiante. La denuncia presentada por sus familiares activó el protocolo de búsqueda e investigación.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Morelos informó que el aseguramiento se realizó el 27 de febrero en las inmediaciones del campus Chamilpa, al norte de Cuernavaca. Tras su detención, el estudiante fue puesto a disposición del Ministerio Público, que integra la carpeta de investigación para determinar su situación jurídica y establecer su posible grado de participación en los hechos.

La familia, amigos y allegados de Kimberly continúan con la búsqueda en campo y mantienen la exigencia a las autoridades, principalmente a la Fiscalía de Morelos, encabezada por Fernando Blumenkron, para lograr la aparición con vida de la joven.

Las autoridades señalaron que las diligencias continúan, entre ellas la recopilación de testimonios y el análisis de diversos indicios, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y avanzar en la investigación.